Batılı 4 medya Türkiye’de işbirliğine başladı: ‘Türkiye, çok sesliliğe ihtiyaç duyan bir dönemden geçiyor’

Alman DW, İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD’nin Voice of Amerika’sı ortak Türkçe YouTube kanalı kurdu. Kanalın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan DW Genel Müdürü Peter Limbourg “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde Türkiye’de farklı haberlerin ve çok sesliliğin gerekli olduğu bir dönemde olduğunu düşündük” dedi.
Alman kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle, İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD’nin Voice of Amerika’sı ortak Türkçe YouTube kanalı kurdu. Tarihte ilk kez 4 farklı ülkeden 4 yayın kuruluşunun bir araya gelerek açtığı “Tarafsız gündeme bağlan” mottosuyla ve “+90” ismiyle yayına başlayan kanalın, ekonomiden siyasete, kadınların iş hayatındaki yerinden bilim kültüre kadar pek çok konuda içerik üreteceğine işaret edildi.
İstanbul’daki lansman toplantısında konuşan Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg, 18 aydır çalışma yürüttüklerine işaret ederek “Bizler, dört tanınmış medya çalışanlarıyız. Ciddi ve tarafsız gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bundan elbette mutlu olmayan insanlar olacaktır. Ama editöryel bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz” dedi.
Türkiye’de medyanın, sosyal medyanın ve özellikle YouTube’un çok yoğun olarak kullanılan mecralar olduğunu anımsatan Limbourg, “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durum ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de farklı haberlerin, aynı haberin farklı yorumlarının ve çok sesliliğin gerekli olduğu bir dönemde olduğunu düşündük” ifadelerini kullandı.
BBC Dünya Servisi Müdürü Jamie Angus ise “Bizler aslında birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren dört yayıncıyız. Ve ayrı ayrı faaliyet göstermek yerine güçlerimizi birleştirerek ortak bir ses ile hareket ettiğimizde, ortak bir platform oluşturduğumuzda daha geniş bir kitleye ulaşabileceğimizi ve bunun aslında hepimizi daha güçlü kılacağını gördük. Genç kuşağın en fazla Youtube’da vakit geçirdiğini gördük. Gençleri ne yazık ki diğer ortamlarda çok fazla kendilerini görmüyoruz. Onlara ulaşabilmek için YouTube’u seçtik” dedi.
Kanalın ortaklarından VOA’nın Temsilcisi Eric Phillips de, Türkçe yayın yapmayı çok önemsediklerini söyledi. Phillips, “Ortaklarımızla birlikte +90 içeriklerini üretirken Türkiye’de özellikle bu alanlarla ilgili insanları düşüneceğiz. Konularımız ekonomi, politika, bilim sanat ve bazen eğlence de olacak. Sosyal medyada çok fazla gürültü kirliliği var. Bizim amacımız özellikle genç izleyiciler için önemli konuların konuşulmasını sağlamak. Bizim amacımız sadece içerik üretmek ve yayınlamak değil, aynı zamanda bu içerikler üzerine yorumların da yapılmasını sağlamak” diye konuştu.
‘AMACIMIZ FİKİR DAYATMAK DEĞİL SORU SORMAK’
Amaçlarının kar etmek olmadığını ifade eden France 24 İngilizce Servisi Müdürü Gallagher Fenwick ise “Birbiriyle iletişim kurmayan insanların da birbiriyle irtibatta olduğu bir platform oluşturmak yani köprüler inşa etmek için burdayız. Amacımız fikir dayatmak değil sorular sormak” dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)