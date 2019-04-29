Batılı 4 medya Türkiye’de işbirliğine başladı: ‘Türkiye, çok sesliliğe ihtiyaç duyan bir dönemden geçiyor’

Alman DW, İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD’nin Voice of Amerika’sı ortak Türkçe YouTube kanalı kurdu. Kanalın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan DW Genel Müdürü Peter Limbourg “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde Türkiye’de farklı haberlerin ve çok sesliliğin gerekli olduğu bir dönemde olduğunu düşündük” dedi.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Weber: Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek

Alman kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle, İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD’nin Voice of Amerika’sı ortak Türkçe YouTube kanalı kurdu. Tarihte ilk kez 4 farklı ülkeden 4 yayın kuruluşunun bir araya gelerek açtığı “Tarafsız gündeme bağlan” mottosuyla ve “+90” ismiyle yayına başlayan kanalın, ekonomiden siyasete, kadınların iş hayatındaki yerinden bilim kültüre kadar pek çok konuda içerik üreteceğine işaret edildi.

İstanbul’daki lansman toplantısında konuşan Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg, 18 aydır çalışma yürüttüklerine işaret ederek “Bizler, dört tanınmış medya çalışanlarıyız. Ciddi ve tarafsız gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bundan elbette mutlu olmayan insanlar olacaktır. Ama editöryel bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye’de medyanın, sosyal medyanın ve özellikle YouTube’un çok yoğun olarak kullanılan mecralar olduğunu anımsatan Limbourg, “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durum ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de farklı haberlerin, aynı haberin farklı yorumlarının ve çok sesliliğin gerekli olduğu bir dönemde olduğunu düşündük” ifadelerini kullandı.

‘GENÇ KUŞAĞA ULAŞMAK İÇİN BU YOLU SEÇTİK’

© REUTERS / Mike Blake BBC ve ITV'den Netflix'e rakip platform

BBC Dünya Servisi Müdürü Jamie Angus ise “Bizler aslında birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren dört yayıncıyız. Ve ayrı ayrı faaliyet göstermek yerine güçlerimizi birleştirerek ortak bir ses ile hareket ettiğimizde, ortak bir platform oluşturduğumuzda daha geniş bir kitleye ulaşabileceğimizi ve bunun aslında hepimizi daha güçlü kılacağını gördük. Genç kuşağın en fazla Youtube’da vakit geçirdiğini gördük. Gençleri ne yazık ki diğer ortamlarda çok fazla kendilerini görmüyoruz. Onlara ulaşabilmek için YouTube’u seçtik” dedi.

‘SOSYAL MEDYADAKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEDİK’

© AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Notre Dame yangınının canlı yayınında YouTube 11 Eylül altyazısı geçti

Kanalın ortaklarından VOA’nın Temsilcisi Eric Phillips de, Türkçe yayın yapmayı çok önemsediklerini söyledi. Phillips, “Ortaklarımızla birlikte +90 içeriklerini üretirken Türkiye’de özellikle bu alanlarla ilgili insanları düşüneceğiz. Konularımız ekonomi, politika, bilim sanat ve bazen eğlence de olacak. Sosyal medyada çok fazla gürültü kirliliği var. Bizim amacımız özellikle genç izleyiciler için önemli konuların konuşulmasını sağlamak. Bizim amacımız sadece içerik üretmek ve yayınlamak değil, aynı zamanda bu içerikler üzerine yorumların da yapılmasını sağlamak” diye konuştu.

‘AMACIMIZ FİKİR DAYATMAK DEĞİL SORU SORMAK’

Amaçlarının kar etmek olmadığını ifade eden France 24 İngilizce Servisi Müdürü Gallagher Fenwick ise “Birbiriyle iletişim kurmayan insanların da birbiriyle irtibatta olduğu bir platform oluşturmak yani köprüler inşa etmek için burdayız. Amacımız fikir dayatmak değil sorular sormak” dedi.