Kayıt
17:57 29 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Alman DW, İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD’nin Voice of Amerika’sı ortak Türkçe YouTube kanalı kurdu.

    Batılı 4 medya Türkiye’de işbirliğine başladı: ‘Türkiye, çok sesliliğe ihtiyaç duyan bir dönemden geçiyor’

    DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 106

    Alman DW,  İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD’nin Voice of Amerika’sı ortak Türkçe YouTube kanalı kurdu. Kanalın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan DW Genel Müdürü Peter Limbourg “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde Türkiye’de farklı haberlerin ve çok sesliliğin gerekli olduğu bir dönemde olduğunu düşündük” dedi.

    Manfred Weber
    © REUTERS / Wolfgang Rattay
    Weber: Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek
    Alman kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle, İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD’nin Voice of Amerika’sı ortak Türkçe YouTube kanalı kurdu. Tarihte ilk kez 4 farklı ülkeden 4 yayın kuruluşunun bir araya gelerek açtığı “Tarafsız gündeme bağlan” mottosuyla ve “+90” ismiyle yayına başlayan kanalın, ekonomiden siyasete, kadınların iş hayatındaki yerinden bilim kültüre kadar pek çok konuda içerik üreteceğine işaret edildi.

    İstanbul’daki lansman toplantısında konuşan Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg, 18 aydır çalışma yürüttüklerine işaret ederek “Bizler, dört tanınmış medya çalışanlarıyız. Ciddi ve tarafsız gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bundan elbette mutlu olmayan insanlar olacaktır. Ama editöryel bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz” dedi.

    Türkiye’de medyanın, sosyal medyanın ve özellikle YouTube’un çok yoğun olarak kullanılan mecralar olduğunu anımsatan Limbourg, “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durum ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de farklı haberlerin, aynı haberin farklı yorumlarının ve çok sesliliğin gerekli olduğu bir dönemde olduğunu düşündük” ifadelerini kullandı.

    ‘GENÇ KUŞAĞA ULAŞMAK İÇİN BU YOLU SEÇTİK’

    Netflix
    © REUTERS / Mike Blake
    BBC ve ITV'den Netflix'e rakip platform
    BBC Dünya Servisi Müdürü Jamie Angus ise “Bizler aslında birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren dört yayıncıyız. Ve ayrı ayrı faaliyet göstermek yerine güçlerimizi birleştirerek ortak bir ses ile hareket ettiğimizde, ortak bir platform oluşturduğumuzda daha geniş bir kitleye ulaşabileceğimizi ve bunun aslında hepimizi daha güçlü kılacağını gördük. Genç kuşağın en fazla Youtube’da vakit geçirdiğini gördük. Gençleri ne yazık ki diğer ortamlarda çok fazla kendilerini görmüyoruz. Onlara ulaşabilmek için YouTube’u seçtik” dedi.

    ‘SOSYAL MEDYADAKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEDİK’

    Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali'nin ünlü kulesi çıkan yangında çöktü.
    © AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
    Notre Dame yangınının canlı yayınında YouTube 11 Eylül altyazısı geçti
    Kanalın ortaklarından VOA’nın Temsilcisi Eric Phillips de, Türkçe yayın yapmayı çok önemsediklerini söyledi. Phillips, “Ortaklarımızla birlikte +90 içeriklerini üretirken Türkiye’de özellikle bu alanlarla ilgili insanları düşüneceğiz. Konularımız ekonomi, politika, bilim sanat ve bazen eğlence de olacak. Sosyal medyada çok fazla gürültü kirliliği var. Bizim amacımız özellikle genç izleyiciler için önemli konuların konuşulmasını sağlamak. Bizim amacımız sadece içerik üretmek ve yayınlamak değil, aynı zamanda bu içerikler üzerine yorumların da yapılmasını sağlamak” diye konuştu.

    ‘AMACIMIZ FİKİR DAYATMAK DEĞİL SORU SORMAK’

    Amaçlarının kar etmek olmadığını ifade eden France 24 İngilizce Servisi Müdürü Gallagher Fenwick ise “Birbiriyle iletişim kurmayan insanların da birbiriyle irtibatta olduğu bir platform oluşturmak yani köprüler inşa etmek için burdayız. Amacımız fikir dayatmak değil sorular sormak” dedi.

    İlgili konular:

    DW Türkçe: AA çalışanı, 'Kimse verilerin nereden geldiğini bilmiyor, bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz' dedi
    BBC 'Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz' diye sordu: İmamoğlu 'Kısmet' dedi
    YouTube pedofili skandalına karşı on milyonlarca videoyu yoruma kapattı
    Notre Dame yangınının canlı yayınında YouTube 11 Eylül altyazısı geçti
    Yıldırım YouTube kanalı açtı: İlk konuğu İlber Ortaylı
    Etiketler:
    sosyal medya, genç, Türkiye, medya, ortak, YouTube, Voice of America, France 24, DW, BBC
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    Çernobil
    Facianın üzerinden 33 yıl geçti: Çernobil bugün de tehlikeli mi?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet