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01:41 30 Nisan 2019
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    Engin Özkoç

    CHP'li Özkoç: MHP'nin CHP'nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum

    © Fotoğraf : TBMM
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1468)
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    CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin başta büyükşehirler başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © Fotoğraf : İHA/Yağmur Yıldız
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    CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Çubuk'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin komisyon kurduklarını hatırlatarak, taş ve sopa atanları tespit ettiklerini, 'öldürün, vurun' diyen insanları sesleriyle verdiklerini ifade etti.

    Özkoç, açıklamasında "Ciddi şekilde üzerine gideceğiz, devlet ciddiyeti içinde yasaların uygulanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

    Türkiye'nin gündeminin işsizlik, doların yükselmesi olduğuna dikkat çeken Özkoç, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizler iktidar ve muhalefet el ele verip Türkiye'nin getirildiği durumdan kurtarılabilmesi, dünya ile eşit rekabet koşullarında ticaretin önünün açılabilmesi için daralan iç piyasanın dış piyasada başka açılımlarla dengelenebilmesi için ne zaman gayret göstereceğiz? Piyasaları ikna etmenin en iyi yolu, sorunları doğru teşhis eden, güven veren çözümleri, tutarlı ve somut adımların tahakküm altına alınmış olmasıdır. Programı tasarlarken tüm sosyal kesimlerin görüşünün alınması, yükün adil paylaşımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

    Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı
    © AA / Metin Aktas
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    Çubuk'ta yaşanan olay ile ilgili araştırma önergesi vereceklerini ifade eden Özkoç, ekonomi ile ilgili uyarılarını yapacaklarını söyledi. 

    İstanbul seçimlerinde MHP'nin AK Parti'den daha çok çalıştığına yönelik iddialara Özkoç, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin başta büyükşehirler başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum. CHP'li belediye başkanları göreve gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yerine koyuyorlar. Bir ülke kendi adını büyükşehir belediyelerinden, kamu kurumlarından niye kaldırır" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1468)
    Etiketler:
    yerel seçimler, Devlet Bahçeli, MHP, Çubuk, Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
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