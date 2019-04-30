Kılıçdaroğlu: Bedel ödemeye hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik saldırıyı değerlendirirken, “Büyükşehirlerin kazanılması bu çevreler tarafından hazmedilemedi. Bu tür saldırıların olması beklenir” dedi. Evde neden 1.5 saat tutulduğunu anlayamadığını belirten Kılıçdaroğlu, demokrasi ve hukuk için bedel ödemeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Tez Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ile beraberindeki heyet dün CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Özdemiroğlu, hem sendikanın genel kuruluna katılımı nedeniyle Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederken, hem de saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ile beraberindeki heyet de Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Alınan bilgiye göre görüşmelerde Kılıçdaroğlu, “Büyükşehirlerin kazanılması bu çevreler tarafından hazmedilemedi. Dolayısıyla bu tür münferit olayların, saldırıların olması beklenir. Ancak biz asla yılmayacağız. Şehitlerimize, ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, saldırının ardından uzun süre bir evde tutulduğuna işaret ederek, “Evde 1.5 saat neden tutulduğumu anlamış değilim. Başka bir yerde olsa 10-15 dakikada o kalabalık dağıtılırdı” dedi. Kılıçdaroğlu, “Demokrasi ve hukuk için bedel ödenmesi gerekiyorsa ben bu bedeli ödemeye hazırım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha önceki CHP Genel Başkanları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit’in de saldırıya uğradıklarına dikkat çekti.

'CHP'Lİ BELEDİYEDE BASKI YOK'

Kılıçdaroğlu, kazanılan belediyelerde ayrımcılık yapılmadan çalışmalar yapılacağını söyledi. Birleşik Kamu-İş Başkanı Balık, Memur-Sen’in belediyelerle ilgili iddialarını gündeme getirdi.

Memur-Sen’in önceki yıllardaki faliyetlerini anlattı. O dönemde Memur-Sen üyesi olmadıkları için insanların sürgün edildiklerini, zorla işten çıkarıldıklarını dile getiren Balık, bugün ise CHP’nin kazandığı hiçbir belediyede baskı olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu da, “Böyle olmalı” dedi.