İstanbul trafiğine 1 Mayıs düzenlemesi

İstanbul'da Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinliği nedeniyle bazı yollar yarın saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Sürücüler etkinlikler sona erinceye kadar alternatif güzergahları kullanabilecek.

Yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul genelinde emniyet tedbirleri alınırken bazı yollar da trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, ülke genelinde olduğu gibi kentte de çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

© AA / Ahmet Bolat Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

İşçi ve emekçilerin, 1 Mayıs'ı huzur ve barış içerisinde kutlamasını sağlamak amacıyla bugünden başlayarak yarın da uygulanmak üzere gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı aktarılan açıklamada, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün açık hava toplantısının, Düzenleme Komitesi organizasyonunda, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, etkinlikler nedeniyle yarın saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Bakırköy bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar. D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası. Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Sürücüler için Yüce Tarla, İstanbul ve Rauf Orbay caddeleri alternatif güzergah olarak belirlendi.

BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DE KAPANAN YOLLAR

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar şunlar:

Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi ve Sıraselviler Caddesi. Şişli'de Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Ortaklar Caddesi ve Aytekin Kotil Caddesi.

© AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın İmamoğlu: Her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum

Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanırken (Firuzağa Meydan) akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine verilecek.

Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak sürücüler Abide-İ Hürriyet Caddesine sevk edilecek.

Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek, Halaskargazi Caddesine yönlendirme yapılmayacak. Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek, Yedi Kuyular istikametine yönlendirilmeyecek.

METRO VE FÜNİKÜLER KAPALI