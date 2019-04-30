İYİ Partili Türkkan: Anadolu Ajansı için verilen araştırma önergesi reddedildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansı için verilen araştırma önergesinin AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildiğini söyledi.

Meclis mesaisinin bugün başlamasının ardından İYİ Parti, Anadolu Ajansı'nın seçim akşamı 13 saatlik kesintisine ilişkin araştırma önergesi verdi.

Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti tarafından Meclis'e verilen önergenin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini belirtti.

Türkkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı’nın seçimlerde sergilediği tutum ve seçim üzerinde toplumu yanıltıcı manüplasyon yapmak suretiyle işlediği suçun araştırılmasına yönelik İyi Parti Grubu olarak verdiğimiz araştırma önergesi, Ak Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın seçimlerde sergilediği tutum ve seçim üzerinde toplumu yanıltıcı manüplasyon yapmak suretiyle işlediği suçun araştırılmasına yönelik İyi Parti Grubu olarak verdiğimiz araştırma önergesi, Ak Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) April 30, 2019

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