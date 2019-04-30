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20:12 30 Nisan 2019
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    YSK

    İstanbul seçimi itirazlarında süreç devam ediyor: 39 ilçe seçim kurulundan 36'sı araştırmalarını tamamladı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili ara kararları gereği iddiaları araştıran 39 ilçe seçim kurulundan 36'sı araştırmalarını tamamladı.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
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    YSK'nın gündeminde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazlar bulunuyor.

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ara kararlar verilmişti.

    Ara kararlar gereği, İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan iddiaların araştırılması istenmişti. Bugüne kadar 36 ilçe seçim kurulu, araştırmalarını tamamladı, 3 ilçe seçim kurulundan sonuçların gelmesinin ardından YSK üyeleri, gelen cevapları inceleyecek. Bu sürecin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.

     YSK'nın İstanbul seçimi ile ilgili olağanüstü görüşmesini Pazartesi günü yapması bekleniyor.

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    ARAŞTIRILAN KONULAR

    YSK, AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun araştırılmasına karar vermişti. AK Parti'nin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının da araştırılması istenmişti.

    MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından kısıtlı seçmenler ile sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılması istenmişti.

    YSK
    © Fotoğraf : DHA
    YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazına ret
    İTİRAZ DİLEKÇELERİ

    AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

    AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi talep edilmişti.

    AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.

    Etiketler:
    Büyükçekmece, Maltepe, İYİ Parti, CHP, MHP, AK Parti, itiraz, seçim, İstanbul, YSK
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