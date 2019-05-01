Erik çekirdeği atan çocuğu darbeden sürücünün serbest kalmasına itiraz

© AA / Erik çekirdeği atan çocuğu darbeden sürücü serbest bırakıldı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Yasin Koçak'ın 28 Nisan'da Tuzla Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek oğlu M.Y.K'yi darbeden kişiden şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2007 doğumlu mağdur çocuk M.Y.K'nin avukat huzurunda alınan ifadesinde "Arkadaşlarıyla birlikte Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının önünde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir şahsın yanına gelerek kendisini dövmeye başladığını, sonra şahsın kendisine 'beni diğer arkadaşlarının yanına götür' dediğini, birlikte mahalleye gittiklerini ancak arkadaşlarını bulamadığını, ardından şahsın kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü, bu esnada bir bayanın polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine şahıstan kurtulduğunu" söylediği ifade edildi.

Tanık G.K'nin beyanına da yer verilen açıklamada, tanığın, "evinin balkonundan bir şahsın mağduru darbedip 'bak ben sana daha neler yapacağım' diyerek götürdüğünü gördüğünü, bağırarak yardım istediği halde kimse müdahale etmeyince aşağı inip çocuğu kurtardığını, neden böyle yaptığını sorunca şahsın kendisine 'O da benim arabama taş atmasaydı' şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tuzla Devlet Hastanesince düzenlenen adli raporda, mağdur M.Y.K'nin kafa, yüz, omuz ve sırt bölgesinde hiperemi mevcut olduğunun belirtildiği aktarıldı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli U.Ö'nün dün yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildiği bilgisi verilen açıklamada, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talep edilen şüphelinin İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/382 sayılı kararıyla "elektronik kelepçe takılıp konutunu terk etmemek" suretiyle adli kontrol altına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, bu karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz yoluna başvurularak şüphelinin tutuklanmasının talep edildiği ancak itirazın henüz karara bağlanmadığı bildirildi.