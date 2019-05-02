Aracına erik çekirdeği attığı için 11 yaşındaki çocuğu döven sürücü hakkında yakalama kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz kabul edildi.
İtirazın kabulüne karar veren hakimlik, şüpheli U.Ö. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vermiş, şüpheli hakkında 'elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkmamak' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.
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