Aracına erik çekirdeği attığı için 11 yaşındaki çocuğu döven sürücü hakkında yakalama kararı

Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 11 yaşındaki çocuğu döven şahsın adli kontrol altına alınması kararına itiraz eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanması istemi kabul edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz kabul edildi.

© İHA / Erik çekirdeği atan çocuğu darbeden sürücünün serbest kalmasına itiraz

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Aydınlı mahallesinde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan U.Ö'nün, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itirazı değerlendirdi.

İtirazın kabulüne karar veren hakimlik, şüpheli U.Ö. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 28 Nisan'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli U.Ö, gözaltına alınmıştı.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vermiş, şüpheli hakkında 'elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkmamak' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.