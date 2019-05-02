Ağrı Belediye Başkanı Sayan hastaneye kaldırıldı

© Fotoğraf : İHA Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şeker hastalığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Dün sabah ofisinde rahatsızlandığı belirtilen Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Savcı Sayan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ağrı yerel basınında yer alan haberlere göre, şeker hastalığı sebebi ile uzun süren seçim ortamının etkisi ile rahatsızlanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kontrol amacı ile yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın ve Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan da Sayan’ı ziyaret ederek bilgi aldılar.