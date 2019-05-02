Kaftancıoğlu: Sandıkta çaldırmadık, masa başında da çaldırmayacağız

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP’nin seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı olağanüstü itiraza ilişkin açıklamalarda bulunmaya devam etti. AKP’li Yavuz, YSK’nin sonucunu bekleyeceklerini ifade ederek “İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu” dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İstanbul halkının iradesine sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.
İstanbul halkına verdiğimiz sözün gereği; oylarınızı, çocuklarınızın geleceğini sandıkta çaldırmadık, masa başında da çalmalarına izin vermeyeceğiz.— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) May 2, 2019
“Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir” ve bu anlayışa düşman olanlar ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye mahkumdur.
Kaftancıoğlu paylaşımının devamında, “İstanbul halkına verdiğimiz sözün gereği; oylarınızı, çocuklarınızın geleceğini sandıkta çaldırmadık, masa başında da çalmalarına izin vermeyeceğiz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir’ ve bu anlayışa düşman olanlar ne yaparlarsa yapsınlar kaybetmeye mahkumdur” dedi.
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