Kars'ın HDP'li başkanı Bilgen: MHP'li yöneticiye iş teklifi yapacağım

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, dün belediye şirket çalışanlarının son günlerde haklarından feragat ederek istifalarının istenmesi iddiaları hakkında açıklama yaptı.

© AA / Güven Yılmaz Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden HDP heyetinde yer alan Sancar'dan açıklama

Adıgüzel, belediye çalışanlarının işten çıkarılmak istendiğini öne sürerek “Burada dağ kanunları geçmez Ayhan Bilgen! Senin belediye başkanlığın bizim için yok hükmündedir. Siyasi görüşü ne olursa olsun belediye de hakkıyla, alnının teriyle çalışanın her zaman yanında olacağız ve hiç birini sizin o eli kanlı siyasetinize yedirtmeyeceğiz. Senin dağ kadrona belediye de yer açtırmak için bunları yaptığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kars'ın HDP’li belediye başkanı Ayhan Bilgen de sosyal medyadan MHP’li Adıgüzel’e yanıt verdi. Bilgen “Beni belediye başkanı olarak tanımayan MHP Kars İl başkanına iş teklifi yapacağım. Hayırlı cumalar” mesajını paylaştı.

Beni belediye başkanı olarak tanımayan MHP Kars İl başkanına iş teklifi yapacağım. Hayırlı cumalar. . — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) May 3, 2019

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