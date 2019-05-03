Altun, üniversite mütevelli heyeti başkanı oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yanı sıra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini de yürütecek.

© AA / Kriter Dergisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Halk, terörün siyasi uzantılarıyla işbirliğini hazmedemiyor

Orta Asya bölgesinin önde gelen ve büyüyen üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 8 kişilik Mütevelli Heyet tarafından yönetiliyor. Mütevelli Heyette iki ülkenin tayin edeceği 4'er üye yer alıyor. Mütevelli Heyet Başkanı ve 3 üye Türk tarafınca atanıyor.

Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'daki kardeş ülke ve toplulukların gelişmelerine destek vermek amacıyla 1995'te kurulan üniversite, Anadolu ile Orta Asya arasında gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü vazifesi görüyor.

15 ÜLKEDEN ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR

© AA / Kriter Dergisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 30 Eylül 1995'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu ve 1997-1998 yılında eğitim-öğretime başladı.

Üniversitenin Kırgızistan, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklar başta olmak üzere 15 ülkeden öğrencisi bulunuyor.

Şu an 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 2 enstitü ve 7 araştırma merkezinde toplam 6 bin 65 öğrenci eğitim-öğretime devam ediyor. Bunların 464'ünü Türkiye'den giden öğrenciler oluşturuyor. Üniversitenin 10 ön lisans, 41 lisans, 27 yüksek lisans ve 12 doktora programı bulunuyor.

Eğitim-öğretim Türkçe ve Kırgızca olan üniversitenin bazı programlarında Rusça, İngilizce ve Çince eğitim-öğretim yapılıyor.

Üniversite, kuruluşundan bugüne 6 bin 947'si lisans ve ön lisans, 697'si yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 7 bin 644 mezun verdi. Mezunlar 5 kıtada, 35 ülkede istihdam ediliyor.

© AA / Kriter Dergisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Halk, terörün siyasi uzantılarıyla işbirliğini hazmedemiyor

Üniversite bünyesinde 155'i Türkiye'den, 218'i Kırgızistan'dan, 6'sı diğer ülkelerden olmak üzere toplam 327 akademik personel bulunuyor.

Son 10 yılda üniversitenin bilimsel faaliyetleri yüzde 72 artışla 333'e, yayınları da yüzde 107 artışla 402'ye yükseldi.

Eğitimde uluslararası bir marka, bilimde bir cazibe merkezi, toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer ve uluslararasılaşmada örnek bir üniversite modeli olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin bir güç olarak dünya bilimine katkısı ile saygın bir üniversite olma hedefleriyle çalışmalarına devam ediyor.

ÜNİVERSİTEYE ÖĞRENCİ KABULÜ

Kırgızistan'dan öğrenci kabulü, üniversitenin her yıl yaptığı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (Manas-ÖSYS) ve Kırgızistan Genel Devlet Sınavı (ORT) sonuçlarına göre yapılıyor.

Türkiye'den öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarından gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre gerçekleştiriliyor.

Kırgızistan ve Türkiye dışından Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan öğrenci kabulü ise Rektörlük tarafından kurulan komisyonun koordinatörlüğünde yürütülüyor.

ÜNİVERSİTENİN SUNDUĞU İMKANLAR

© AA / Kriter Dergisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Dışişleri'ne yanıt

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye ve Kırgızistan'daki devlet üniversiteleri ile aynı statüde özerk bir üniversite.

Eğitim-öğretimin ücretsiz olduğu üniversitede öğrencilere ‘Giriş Kontenjanı Bursu’, ‘Akademik Başarı Bursu’, ‘Destek Bursu’ ve ‘Milli Sporcu Bursu’ veriliyor.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve kredilerden yararlanabiliyor.

Üniversitenin mezunları hem Türkiye'de ve Türkiye'nin diplomalarını tanıyan ülkelerde hem de Kırgızistan'da ve Kırgızistan'ın diplomalarını tanıyan ülkelerde geçerli çift diplomaya sahip oluyor.

Üniversite, deneyimli öğretim üyesi kadrosu, gelişmiş fiziksel ve teknolojik altyapısı, öğrenci çeşitliliği ve çok kültürlü kampüs ortamıyla dikkati çekiyor.