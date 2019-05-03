AK Partili Turan: YSK'nın kararı öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hükümet konağının açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "YSK incelesin, hukuk, kanun içerisinde değerlendirmesini yapsın, karar versin. Karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı" dedi.
Lapseki ilçesinde yeni Hükümet Konağı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, üretmek ve ülkeyi ayağa kaldırmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Biz iş yapalım derken, üretelim derken, bu memleketi ayağa kaldıralım derken 5 sene seçim yok bırakalım siyasi kavgaları önümüze bakalım derken ısrarla birileri bu ülkenin büyümesini engellercesine ayağımızdan çekmeye çalışıyorlar. Siyasi polemik, kavga, tartışma olur. Hakaret ve iftira olmamak kaydıyla. Hepsi baş tacı. Her parti demokrasinin içerisinde güzeldir. Her fikir kıymetlidir. Bu ülkede çok sesliliğimiz bizi kıymetli yapar ama 82 milyonun ortak değerleri var. Ortak ruhu olmalı. Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan demek gibi. Bunun tartışması olmaz. Son dönemde hiç hak etmediğimiz bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Gazetelere bakıyorum TC ibaresi geri gelmiş. Kim kaldırdı da siz geri getiriyorsunuz. TC ile kimin sorunu olabilir. 82 milyon bu ülkenin içerisinde beraber yaşarken Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütmekten başka hangi derdimiz var bizim. Kim dedi TC’yi kaldırıyoruz diye, nereden çıktı bu" diye konuştu.
'KARAR ÖYLE DE OLSA, BÖYLE DE OLSA BİZİM İÇİN BAŞ TACI'
Konuşmasının devamında İstanbul seçimlerine de değinen Turan, "İstanbul seçimleri karara bağlanamadı. İstanbul’da itirazlarımız çok önemli iddialarla bir haktır. Ama YSK karar verdiği zaman konu kapanmıştır. YSK demişse baş tacıdır, ne derse desin. İster o alsın, ister bu alsın. Biz sandığı, milli egemenliği esas bilen bir milletiz. Ama eğer iddialar araştırılmayacaksa, o kurumların ne işi var o zaman. Dün birileri çıkmış, 'Kızılay’da gezemez' diyor. Benim istediğim kararı vermezsen yanlışsın demek, tehdit etmek siyasi ahlaka uyar mı ? Diyoruz ki; YSK incelesin, hukuk, kanun içerisinde değerlendirmesini yapsın karar versin. Karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı. Ama birileri görüyorsunuz, 'eğer bu kararı vermezse tehdit ederim, hakaret ederim, Kızılay’da yürüyemez' tarzı ancak diktatör adamların kullanacağı ifadeler kullanmaya başladılar. Bunlar yanlış şeyler. Biz hukuk içerisinde takibimizi yapacağız" dedi.
Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimiyle hükümet konağının açılışı gerçekleştirildi.
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