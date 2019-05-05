Yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir babanın oğluna atış talimi yaptırdığı sırada seken merminin isabet ettiği başka bir çocuk yaralandı.
Kafasından yaralanan çocuk, ailesi tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kurşunun alnını sıyırdığı öğrenilen Ö.F'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Jandarma ekipleri, dedektörle yaptıkları aramada mısır yığınları içinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 34 mermi buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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