MHP’de Başkanlık Divanı toplandı

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Başkanlık Divanını toplamıştır. Toplantıda YSK tarafından alınan Istanbul seçimlerini yenileme kararı her yönüyle değerlendirilmiştir. Gerekli açıklama genel merkezimiz tarafından ilerleyen saatlerde yapılacaktır.