MHP’de Başkanlık Divanı toplandı

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı.
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Toplantıda, YSK tarafından alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileme kararı her yönüyle değerlendirildi.
Toplantıyla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Başkanlık Divanını toplamıştır. Toplantıda YSK tarafından alınan Istanbul seçimlerini yenileme kararı her yönüyle değerlendirilmiştir. Gerekli açıklama genel merkezimiz tarafından ilerleyen saatlerde yapılacaktır.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) 6 Mayıs 2019
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