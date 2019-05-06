Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu: Seçimin patronu YSK kararını verdi

© AA / Metin Aktas YSK'dan İstanbul'da sandık kurulları görevlendirmelerini yapan yetkililer hakkında suç duyurusu

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- 31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrar edilmesi, peki seçimler YSK'ya neden gitti? Seçimler esnasında ve sonrasında tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlıklar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki süreçler tamamlandı ve nihayet YSK'ya bu konu getirildi ve uzun bir süreden beride YSK gerekli çalışmaları, araştırmaları yapıyordu. Nihayet bugün elde edilen, hazırlanan rapor görüşüldü ve seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi. YSK'nın yazılı kararı, resmi açıklaması henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçelerin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz.

- Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbul ve İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz Türkiye bir hukuk devleti, dolayısıyla hukukun içerisinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. İki karar söz konusuydu ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. Baştan beri şahsım da, rakibim de YSK'nın kararının bağlayıcı olduğunu, herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir.

- Seçimin patronu YSK kararını verdi. Hayırlı olsun. Bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur: Aynı seçmen listeleri ile aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur: Biz başından beri İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. Bu kararımız yenilenecek seçimlerle de devam edecek.

- YSK'nın tam kanunsuzluk halini tespiti bu seçimlerin tekrar edilmesi için önemli bir sebep teşkil ettiği anlaşılıyor.