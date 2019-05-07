Sanatçılardan İmamoğlu'na destek: 'Her şey çok güzel olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak" demişti.
Bunun üzerine birçok sanatçı sosyal medyada "#herşeyçokgüzelolacak" etiketiyle paylaşım yaptı.
Etiket kısa sürede Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya yükseldi.
Herşey çok güzel olacak— Demet Akbağ (@demetakbag) May 6, 2019
May 6, 2019
#herşeyçokgüzelolacak— Derya Koroglu (@KorogluDerya) May 6, 2019
Güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler göreceğiz
Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olsun istedik siz zorla Cumhurbaşkanı olsun istiyorsunuz.Siz bilirsiniz.#Ekremİmamoğlu— Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) May 6, 2019
Her şey çok güzel olacak! Gider veririz yine oyumuzu...— Yalın (@YALINonline) May 6, 2019
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