Sanatçılardan İmamoğlu'na destek: 'Her şey çok güzel olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Sanatçılar da konuşacak" sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada "#herşeyçokgüzelolacak" etiketiyle paylaşım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak" demişti.

Bunun üzerine birçok sanatçı sosyal medyada "#herşeyçokgüzelolacak" etiketiyle paylaşım yaptı.

Etiket kısa sürede Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya yükseldi.

Herşey çok güzel olacak — Demet Akbağ (@demetakbag) May 6, 2019

#herşeyçokgüzelolacak

Güzel günler göreceğiz çocuklar

Güneşli günler göreceğiz — Derya Koroglu (@KorogluDerya) May 6, 2019

Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olsun istedik siz zorla Cumhurbaşkanı olsun istiyorsunuz.Siz bilirsiniz.#Ekremİmamoğlu — Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) May 6, 2019