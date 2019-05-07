İmamoğlu: Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim

Dün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Haklarını hukuk yoluyla arayacaklarını belirten İmamoğlu, bu süreçte bazı kişilerin de yanlışlarını deşifre edeceklerini bildirdi.

YSK kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair kısa bir açıklama yaptı.

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CHP Parti Meclisi'nin olağanüstü toplantısına değinen İmamoğlu, "Karar vericilerin yaptığı bu yanlışların asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla gereken cevapların verilmesi konusunda yol yürüyeceğimizi belirttim kendilerine" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Umarım süreci en sağlıklı şekilde toparlarız. Elbette hakkımızı hukuk yoluyla arayacağımız hususlar vardır.

Bu konuda çok üst seviyede sorguladığı şeyler var. Karar birliğimiz var, genel başkanımız da grup toplantısında açıklıyordur. Vatandaşımızın önünde, huzurunda bazı kişilerin yanlışlarını açıklayacağız. Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim."