İmamoğlu: Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim

YSK kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair kısa bir açıklama yaptı.
İmamoğlu şöyle devam etti:
"Umarım süreci en sağlıklı şekilde toparlarız. Elbette hakkımızı hukuk yoluyla arayacağımız hususlar vardır.
Bu konuda çok üst seviyede sorguladığı şeyler var. Karar birliğimiz var, genel başkanımız da grup toplantısında açıklıyordur. Vatandaşımızın önünde, huzurunda bazı kişilerin yanlışlarını açıklayacağız. Bazı kişilerin yanlışlarını deşifre edeceğiz, onu da söyleyeyim."
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