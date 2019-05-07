Onur Air ve Atlas Global 23 Haziran kararını açıkladı

Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcularımız 1 Haziran’a kadar 0850 210 66 87 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabilecek veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabilecektir" denildi.
23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcularımız 1 Haziran’a kadar 0850 210 66 87 numaralı çağrı merkezimizi arayarak +— Onur Air (@OnurAir) May 7, 2019
+ 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabilecek veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabilecektir.— Onur Air (@OnurAir) May 7, 2019
Öte yandan, Atlas Global de "23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine uçuşları denk gelen yolcularımız biletlerinde değişiklik yapabileceklerdir" şeklinde bir açıklama yaptı.
🔔🗳23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine uçuşları denk gelen yolcularımız biletlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Konu ile alakalı detaylı bilgiye çağrı merkezimizden (0850 222 00 00) ya da https://t.co/n93T4ELx2J adresinden ulaşabilirsiniz.— Atlasglobal (@Atlasglobal) May 7, 2019
Pegasus Havayolları da bugün 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal yapılabileceğini duyurmuştu.
📣📣6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. +— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) May 7, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)