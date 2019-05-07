Onur Air ve Atlas Global 23 Haziran kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri'nin iptali ve yenilenmesi kararı sonrasında havacılık sektörünün önde gelen firmaları birer birer yolculara kolaylık sağlayacaklarını duyurmaya devam ediyor. Onur Air ve Atlas Global de konuyla ilgili bir duyuru yayınladı.

© Fotoğraf : Pegasus Pegasus'tan 23 Haziran kararı

Onur Air, 6 Mayıs akşamı YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından yolcularıyla sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcularımız 1 Haziran’a kadar 0850 210 66 87 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabilecek veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabilecektir" denildi.

23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcularımız 1 Haziran’a kadar 0850 210 66 87 numaralı çağrı merkezimizi arayarak + — Onur Air (@OnurAir) May 7, 2019​

+ 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabilecek veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabilecektir. — Onur Air (@OnurAir) May 7, 2019

​Öte yandan, Atlas Global de "23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine uçuşları denk gelen yolcularımız biletlerinde değişiklik yapabileceklerdir" şeklinde bir açıklama yaptı.

🔔🗳23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine uçuşları denk gelen yolcularımız biletlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Konu ile alakalı detaylı bilgiye çağrı merkezimizden (0850 222 00 00) ya da https://t.co/n93T4ELx2J adresinden ulaşabilirsiniz. — Atlasglobal (@Atlasglobal) May 7, 2019

​Pegasus Havayolları da bugün 6 Mayıs ve öncesinden alınan ve İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran'ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal yapılabileceğini duyurmuştu.

📣📣6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. + — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) May 7, 2019

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