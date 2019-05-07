Fazıl Say: 20 kere de seçim yenilense, 20’sini de Ekrem İmamoğlu kazanacaktır

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, piyanist ve besteci Fazıl Say, "Biz İstanbul’da yaşayanların başkanı artık Ekrem İmamoğlu’dur! 20 kere de seçim yenilense, 20’sini de Ekrem İmamoğlu kazanacaktır!” diye yazdı.

Fazıl Say, yenilenecek İstanbul seçimleri ile ilgili sosyal medya sayfasından paylaşımlar yaptı. Paylaşımında İstanbul’da seçimi kazanan kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Say, CHP’ye de alınan bu karar sonrası bir tavsiyede bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını paylaşan Say, paylaşımın altına şu notu düştü: “Biz İstanbul’da yaşayanların başkanı artık Ekrem İmamoğlu’dur! 20 kere de seçim yenilense, 20’sini de Ekrem İmamoğlu kazanacaktır!”

‘CUMHURİYET HALK PARTİSİNE TAVSİYEM BOYKOT ETMELERİDİR’

Say, paylaşımın devamında, “Bu karara; Pes! Yazık bu ülkeye, ne kadar güven sarsıcı 16 milyonluk şehir için. Türkiye’ye üzülüyorum, yazık, ekonomisine, imajına. Huzur, uzlaşı mı aranıyordu? Böyle mi aranıyor? Cumhuriyet Halk Partisine tavsiyem boykot etmeleridir. Atatürk yüreğimizdedir” diye ekledi.