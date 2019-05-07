THY: 20-26 Haziran tarihli biletler masrafsız değiştirilecek

Üstün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle; 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 7, 2019
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