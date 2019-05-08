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10:57 08 Mayıs 2019
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    Sosyal medya fenomeni Gagabulut, kız çocuklarını da öpüştürmüş

    © DHA /
    Türkiye
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    İzmir'de, para verdiği erkek çocuklarını öpüştürüp, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Altuğ'un, 17 yaşındaki 2 kız çocuğunu da öpüştürdüğü ifade edildi.

    'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, geçen aylarda İzmir Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip, birbirleriyle öpüştürüp, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Gagabulut
    © Fotoğraf : DHA
    Erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni Gagabulut'a 17 yıl hapis cezası
    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti. 'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Bulut Altuğ ile görüntüleri çeken F.B.B. gözaltına alındı. Altuğ tutuklanırken, görüntüleri çeken F.B.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Bulut Altuğ, 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl, 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Tutukluluk halinin devamına karar verilen Altuğ'a ayrıca 1000 gün karşılığı 20 bin TL adli para cezası verildi. Tutuksuz sanık F.B.B. de 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçunda her mağdur için 4'er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 'Müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan beraat edilen F.B.B., kararın kesinleşmesi halinde tutuklanarak, cezaevine konulacak.

    AYNI SUÇTAN İKİNCİ KEZ DAVA AÇILDI

    Bulut Altuğ'un aynı tarihlerde Alsancak'ta 17 yaşındaki kız çocukları K.K. ile E.S.Y.'yi de birbirleriyle öpüşmeye ikna ettiği ortaya çıktı. Altuğ ile kızların görüntülerini çeken F.B.B. ve sosyal medya fenomeninin yaptığı yarışmada erkek çocuğunun kalçasını elleyerek, tacizde bulunduğu öne sürülen H.S.G. hakkında dava açıldı.

    izmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Altuğ, diğer suçtan dolayı cezasını çektiği cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar F.B.B., H.G.Y., mağdur K.K., taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli hazır bulundu.

    Gaga Bulut
    © Fotoğraf : Instagram
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    'AMAÇ PARA ALMAKTI'

    Duruşmada ifadesi alınan mağdur K.K., arkadaşıyla öpüşmesinde amaçlarının para almak olduğunu belirterek, "O gün Kordon'da yürüyorduk. Çekim yapıldığını gördük. Kız kıza dudaktan öpüşmemiz halinde 50 lira vereceğini söyledi. Bu konuda bizi zorlamadı. Dudak dudağa öpüştük. Amaç öpüşüyor gibi görünüp, para almaktı ama görüntülerin yayınlanmasını istemedik. Yayınlamaya devam edince kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

    ALTUĞ: KENDİLERİ İSTEDİ

    ​Sanık Altuğ ise kızların öpüşme oyununa kendilerinin katılmak istediklerini iddia ederek şunları söyledi:

    "Ceza aldığım dosyadaki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ödül amaçlı videolar çektiğim doğrudur. Öpüşme oyununu oynamak için kendileri bana ulaştılar. Yalvarır derecesinde yapmak istediklerini söylediler. Kendilerini zorlamadım. İkisinin de 17 yaşında olduğunu biliyordum. Görüntüleri sosyal medyada paylaştım ancak suç olduğunu bilmiyordum."

    Deep Web Turkish
    © Fotoğraf: Twitter
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    Tutuksuz sanıklardan F.B.B., arkadaşı Altuğ'un, sosyal medya üzerinden kazandığı parayı yardıma muhtaç çocuklara dağıttığını bu amaçla kendisinin görüntüleri çektiğini öne sürüp, suçlamaları kabul etmedi. Görüntülerin cinsel istismar olmadığını savunan sanık, şaka amaçlı çekildiğini söyledi. H.G.Y. ise Altuğ'un para karşılığında ödüllü yarışma düzenlediğini gördüğünü söyleyerek, "Yarışmaya katıldım. Çekilişte bana bir erkeğin kalçasını ellemem çıktı. Ben de E.U.'nun kalçasını elledim. Bunu yapacağımı o da biliyordu."

    BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de bakanlık olarak davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Melli'nin katılma talebinin kabul edilmesine, duruşmaya gelmeyen mağdurlar E.S.Y. ve E.U.'nun sanıklardan şikayetçi olup olmadıklarının sorulması için bir sonraki celse hazır bulundurulmalarına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    taciz, Çocuk, Fenomen, Youtube, gagabulut, Bulut Altuğ, Sosyal medya
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