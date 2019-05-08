Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün "Her şey çok güzel olacak" diye tweet atan sanatçılara tepki gösterilmemesini eleştiren Yusuf Güney'e destek çıktı. Gökçek, "Yusuf Güney de sanatkar" ifadesini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün kişisel Instagram hesabında "Bana şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür kalmadı. 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz, ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz?" diye yazan Yusuf Güney'e destek çıktı.

"Yusuf Güney de sanatkar" diyen Gökçek'in paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından takipçilerine aktarıldı.

YUSUF GÜNEY DE SANATKÂR...

Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki gösterilmemesini eleştirdi: Bana etmediğiniz küfür kalmadı... https://t.co/HvTp2lJGTc @sputnik_TR aracılığıyla — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 7, 2019

NE OLMUŞTU?

​İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi sonrası mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, "Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" demişti.

İmamoğlu'nun bu ifadesi sonrası çok sayıda sanatçı, Twitter hesaplarında "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yapmıştı.

Bu sanatçıların paylaşımlarının yer aldığı bir görseli Instagram hesabında paylaşan Yusuf Güney de şunları yazmıştı

"Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı... 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım, sanata biraz saygı lütfen... Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar."