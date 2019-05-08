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17:05 08 Mayıs 2019
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    Seyfi Diker

    Yüzme yarışında itilerek düşen 13 yaşındaki sporcu: Sinir krizine girmeme neden oldu

    © DHA / GÖKTEN CEYLAN
    Türkiye
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    Marmaris’te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışması finalinde 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal’ın yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere iken iterek düşürdüğü 13 yaşındaki Seyfi Diker, “O sıra çıkarken düşmem orada sinir krizine girmeme neden oldu. Tolga ağabey ile konuştuk, özür diledi” dedi.

    © İHA / EMRAH KUŞ - OĞUZCAN YAZAR-AW697974
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    Geçen hafta sonu Marmaris İçmeler Mahallesi'nde gerçekleşen 1500 metre yarışına katılan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, sudan birinci olarak çıktı.

    Diker'in çıkışı esnasında 40-44 yaş kategorisinde yarışan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, bitiş çizgisinde önünde çıkan 13 yaşındaki küçük sporcuya çarparak yere düşürdü.

    Bu sırada Ukraynalı Iryna Bolshakova yarışı ilk sırada bitirirken, Tolga Öcal çizgiyi geçen ikinci kişi oldu. 13 yaşındaki Seyfi Diker ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışı 22.03'lük derece ile tamamlayan Öcal'ı hakemler diskalifiye etti. Hakemler, 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti. Yarış hakemleri Seyfi Diker'i ise 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan etti.

    Seyfi Diker
    © DHA / Gökten Ceylan
    Seyfi Diker

    'ÇOK KÖTÜ, GARİP BİR HİSTİ'

    13 yaşındaki Diker, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yere düştükten sonra ambulansa götürüldüğünü ve kendisine müdahale edildiğini anlatan sporcu, “Bu spora 7 yaşında başladım, 13 yaşındayım, yaklaşık 6 yıldır yapıyorum. 3 yıl önce resmi yarışmalara katılmaya başladım, 2 yıldır düzenli olarak bu yarışlara giriyorum. O gün sabah uyandım, kahvaltımı yaptım otelde. Sonra Marmaris'e, İçmeler'e gittik.

    Sahilde numaralandırılmamı yaptılar. Sonra hazırlandım. Sonra korna sesi ile yarışa herkes koşarak başladı, yüzüyorduk. Bitişe 6 kişilik grup olarak gittik. Tam bitişte ben birinci çıkarken herkes arkamdaydı. Sonra o sıra yere düştüm. Orada ne olduğunu anlamadım. Ayağa kalktım, yürüdüm, yarışı bitirdim. Halıya düştüm sonra ambulansa kaldırdılar. Bir tane abla beni biraz sakinleştirdi. Koluma soğuk sprey sıktı. Sonra antrenörümün yanına gittim. Selin hocam, sayesinde daha çok rahatladım.

    Saat 2'de madalya töreni var dediler. Otele gidelim dediler. İşte arkadaşlarla gel eğlenelim dediler. Saat 2'ye geldi. Ben arkadaşlarımla yerime geçtim. Tolga ağabeyi ile konuştuk, özür diledi. Sonra fotoğraf çekildik, geçtik yerimize. Madalyamı verdiler. Pazartesi babamlar bu görüntüleri gördü, konuşuldu. Aslında o kadar önemli bir şey olmadı. Oradan birinci çıkmam ve o sıra çıkarken düşmem orada sinir krizine girdim. Çok kötü, garip bir histi” dedi.  

    © Fotoğraf : YouTube
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    Öte yandan, Türkiye Yüzme Federasyonu, Tolga Öcal'la ilgili açıklama yayımladı.

    Federasyonun açıklamasında, 1-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasının son gününde yaşanan sportmenlik dışı davranışın, yüzme camiasında büyük bir üzüntüye yol açtığı ifade edildi.

    Açıklamada, "Yaşanılan bu durumun federasyon yönetimimiz tarafından affedilir hiçbir yanı olmadığı gibi, talihsiz olayı kınadığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Yaşanılan hadiseyle ilgili, Tolga Öcal isimli sporcu, yarış sırasında Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun değerlendirmesi sonucunda diskalifiye edilmiştir. Adı geçen sporcu daha sonrasında disiplin kuruluna sevk edilerek, konuyla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır" denildi.

     

    Etiketler:
    Aquamasters Yüzme Yarışması, Seyfi Diker, Tolga Öcal, İçmeler Mahallesi, Marmaris, Yüzme yarışı, Yüzme
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