'YSK hakkımızı yedi ama hesaplaşma vakti değil' diyen İmamoğlu: Taşkınlık yok, ayrıştırmak yok, her şey çok güzel olacak

© DHA / Cemal Yurttaş İmamoğlu: YSK hırsızlık yaptı

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yayımladığı görüntülü bir videoyla açıklamalarda bulundu.

23 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen seçim süreciyle ilgili İstanbul'un her yerini gezeceğini söyleyen İmamoğlu, "Biz demokrasi mücadelesini güler yüzle, mutlulukla vereceğiz. İnsanların yüreğine umudu ve sevinci vereceğiz. Taşkınlık yok, ayrıştırmak yok, her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

#HerŞeyÇokGüzelOlacak diyerek herkesi kucaklayacağız. Demokrasi mücadelesini hiç kimseyi ayrıştırmadan, güler yüzle ve mutlulukla vereceğiz. 16 milyon insanın yüreğinde umudu ve sevinci yeşerteceğiz. pic.twitter.com/ia7sxCWs3j — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 8 мая 2019 г.

​'KOMŞUNUZU İFTARA DAVET EDİN, HERKESİ SELAMLAYIN, HİÇ KİMSEYİ AYRIŞTIRAN DİL KULLANMAYIN'

"YSK hakkımızı yedi ama süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Değerli hemşerilerim, YSK bir karar verdi, hakkımızı yedi. Anamızın ak sütü gibi helal olan, kazandığımız seçimi elimizden aldı. Bunları biliyoruz ama hesaplaşmanın vakti değil. Süreç önümüze bakmanın, 23 Haziran'a hazırlanmanın vakti. Aynı zamanda mağduriyetimizi de anlatma vakti. Vatandaşlarımızla beraber bütün İstanbul'un oylarına, 16 milyonun oyuna talip olduğumuz tekrar herkese anlatma vakti. Ben size şunu söyleyeyim; 'Her şey çok güzel olacak' diyoruz. Kesinlikle olacak."

İmamoğlu, "'Her şey çok güzel olacak diyen hemşehrilerim Ramazan ayında komşusunu iftara davet etmeli, herkesi selamlamalı, sosyal medyada hiç kimseyi ayrıştıran bir dil kullanmamalı" dedi ve şunları söyledi:

"'Her şey çok güzel olacak diyen' her vatandaşım, her hemşehrim, beni seven, bu şehirde yaşayan herkes mutlaka bazı şeylere dikkat etmeli. Kimseyi ötekileştirmemeli. Ne yapmalı biliyor musunuz? Mutlaka komşusunun evine gidip iftar açmalı, Ramazan'da hemşehrilerini selamlamalı, süreci anlatmalı hatta iftara davet etmeli. 'Her şey çok güzel olacak' diyen hiçbir hemşehrim sosyal medyada hiç kimseyi ayrıştıran dil kullanmayacak, kucaklayacağız. Biz 'milli, dini bütün inançlarıyla toplumun her kesimini kucaklamaya varız' dedik. Bunu yaşatmaya devam edecek 'Her şey çok güzel olacak' diyen vatandaşlarım."

İstanbul'un yer yerini gezeceğini söyleyen İmamoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben seçilmiş bir belediye başkanı olarak İstanbul'un her yerini gezeceğim, ama aynı zamanda bu seçim bir demokrasi mücadelesi. Biz demokrasi mücadelesini güler yüzle, mutlulukla vereceğiz. İnsanların yüreğine umudu ve sevinci vereceğiz. Lütfen herkese rica ediyorum. Bu akşam iftarda gidin komşunuzu selamlayın, mutlaka evinize iftara komşunuzu davet edin. Süreci anlatın, başka hiçbir şey yapmayın. Taşkınlık yok, ayrıştırmak yok, rica ediyorum gönlünüz sevgi dolu olsun, her şey çok güzel olacak."