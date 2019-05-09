AK Parti'nin yol haritasından: Tatile giden seçmenin İstanbul'a dönmesi için ulaşım imkanı sağlanacak

AK Parti, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair yol haritasının ana hatlarını belirledi. Buna göre 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmene ‘Tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğu’ anlatılacak. Tatile giden seçmenin de yeniden İstanbul’a ulaşımı sağlanacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini yenileme kararından hemen sonra, AK Parti’de üst üste yapılan toplantılarda yol haritasının ana hatlarını belirledi.

31 Mart seçim sürecinde İstanbul’daki kampanyada yaşanan aksaklıklar ve eksikliklerden yola çıkılarak, öncelikle koordinasyon konusunda yaşanan sıkıntıları aşacak adımlar atılıyor. Bu kapsamda, kampanyanın ‘koordinasyon’ içinde yürütülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’daki çalışmaları anlık takip ederek, herhangi bir problem yaşanması durumunda gerekirse bizzat devreye girmesi yönünde bir yol izlenmesi kararlaştırıldı.

İstanbul’daki ‘seçmen davranışları’ üzerinde analizler yapan AK Parti’nin ana hedefi seçmeni sandığa götürmek olacak. 31 Mart’ta farklı sebeplerle AK Parti’ye oy vermeyen, küsen veya sandığa gitmeyen seçmene ‘Tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğu’ anlatılacak. Ayrıca, bayram tatili ve okulların tatil olması nedeniyle memleketine gidecek olan seçmenlerin, seçimler için İstanbul’a dönmelerinin sağlanması için bazı tedbirler alınacak. Bu durumdaki seçmenlerden, tatillerinden fedakârlık yapmaları istenecek.

Türkiye genelindeki AK Parti teşkilatlarının da tatil sebebiyle memleketine gelen İstanbul seçmenlerini, yeniden İstanbul’a göndermek için ulaşım imkânı sağlayacağı belirtiliyor.

AK Parti’nin YSK’nın iptal kararından önce yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında ‘Seçmen davranışının’ değişmediği, yenilenecek seçimde de 31 Mart’a benzer bir sonuç çıkacağı tespiti yapılmıştı. AK Parti kurmayları “31 Mart’taki seçmen tercihinin 23 Haziran’da çok azı değişecektir. Burada öne çıkan konu, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmendir. Bir milyon 700 binin üzerindeki sandığa gitmeyen seçmeni, sandığa götürecek parti 23 Haziran’da kazançlı çıkar” görüşünü dile getiriyor.

AK Parti, YSK’nın aldığı iptal kararını ‘hukuki terimlere boğmadan’ vatandaşın anlayacağı şekilde ‘Sandıktaki şaibeye’ vurgu yaparak anlatacak.