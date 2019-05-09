DSP lideri Aksakal: Eli CHP'ye gitmeyen bir seçmen kitlesi var, bunlar kime oy verecek?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde aday gösterip göstermeyeceklerine ilişkin "Eli CHP’ye gitmeyen bir seçmen kitlesi var. Bunlar kime oy verecek?" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu

Aksakal, adaylarını çekip çekmeyeceklerine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

“İlçelerle birlikte 110 bin oy aldık. Büyükşehirde 30 bini DSP’ye gitti, 80 bini Ekrem İmamoğlu’na oy verdi. Eli CHP’ye gitmeyen bir seçmen kitlesi var. Bunlar kime oy verecek? Onu dikkate alarak bir değerlendirme yapacağız."