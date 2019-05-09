Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu, kilitlendiği iş yerinden kurtarıldı

Antalya'da biri kız, 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğu iddia edilen M.F. yakalandı. Baskında, iş yerinde kilitli olan ve hakkında kayıp başvurusu bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu F.N.K. de kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F., iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı 16 yaşındaki S.D. adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.

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Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F'nin kendisini dükkâna kilitleyip, cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı.

Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi. M.F. ise işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.