İBB'den açıklama: T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır

Açıklmada şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yazısı yerinde durmaktadır.— İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) May 9, 2019
Sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yönündeki iftiralara itibar edilmemelidir. pic.twitter.com/UbQDUi7hmj
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