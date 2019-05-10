CHP'li Akşahin: Fatih'te Mustafa Demir zamanında yapılan süs havuzları yıkılmaya başlandı

İstanbul Fatih’te önceki dönem başkan olan Mustafa Demir zamanında yapılan ve her biri en az 80-90 bin lira olan süs havuzları, yeni başkan Mehmet Ergün Turan’ın seçilmesiyle yıkılmaya başlandı.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Fatih’te parklarda bulunan süs havuzlarının yıkımına başlandı.

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CHP Fatih Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Kazım Akşahin, süs havuzlarının 2010 yılından itibaren eski belediye başkanı Mustafa Demir zamanında yapıldığını ve her birinin şu anki değerinin en az 80-90 bin lira üzerinde olduğunu belirtti.

Akşahin, “31 Mart’ta yeni seçilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu süs havuzlarını sebebi bilinmeyen nedenlerle kaldırtmaya başladı. 10’a yakın parktaki süs havuzunun yıkılacağı söylentisi var. Şu ana kadar 2 tanesini tespit ettik” dedi.

Akşahin, özetle şunları söyledi:

“2010 yılından itibaren Fatih’in çeşitli semtlerine eski belediye başkanı Mustafa Demir zamanında yapılan, her birinin şu anki değeri en az 80 - 90 bin TL üzeri olmak üzere süs havuzları yapılmıştı. 31 Mart’ta yeni seçilen sayın Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu süs havuzlarını sebebi bilinmeyen nedenlerle kaldırtmaya başladı. Geçmişte Fatih halkının vergileriyle yapılan bu havuzlar artık yok ve bunca yıl yapılan harcama çöpe gitti. 2018 yıl sonu itibarıyla 420 milyon borcu olan Fatih Belediyesi geçmişte bütçe ayırarak yaptığı havuzunun yıkıyor. 10’a yakın parktaki süs havuzlarının yıkılacağı söylentisi var. Şu ana kadar 2 tanesini tespit ettik, belgeledik. Yaz ayına girerken sıcak havalarda yaşlılarımızın vakit geçirdiği parklar özelliğini kayıp edecek.”