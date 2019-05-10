Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: İmamoğlu fazladan 120 bin oy alacak

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair Yol TV Ana Haber'de konuştu.

Özkiraz, şunları kaydetti:

"CHP içerisinde oy vermemiş seçmenlerin tamamı ve seçime katılmayan adaylardan 50 bin kadar avantaj sağlayacak. Saadet Partisi seçime katılıyor. AKP'ye gidecek oylar Saadet'te kalacak, CHP'ye gidecek olan zaten gidecek, 50 bin oy kadar da oradan Ekrem İmamoğlu avantaj olacak. Bağımsız Türkiye Partisi aday çıkarmayacağını düşünüyorum. Oradan 20 bine yakın bir avantaj sağlayacak.

DSP aday çıkarsa bile aldığı 30 bin oyun 20 binden fazlasını alamayacak buradan avantaj sağlayacağını düşünüyorum Ekrem İmamoğlu. Tamamından fazladan alacağı oy 120 bin kadar diye düşüyorum. Asıl oy alacağı kesim yine Cumhur İttifakı'nın vicdanlı seçmenleri."

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