Sofuoğlu'ndan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara: Yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz

CHP'li İmamoğlu'nun YSK'nın İBB Başkanlığı seçimini iptal etme kararının ardından sanatçılar dahil herkesi konuşmaya çağırması üzerine birçok ünlü sosyal medyada #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşımda bulundu.
Kendisini 'ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaş' olarak tanımlayan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yazıklar olsun nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık yirmi yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var. İstanbul'a yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullanıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama 'Fırsatı yakaladık hadi AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Diyeceksiniz ki; 'Sen kimsin?' Motorcunun biriyim ama nankör değilim. Ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaşım. (Bu arada siyasetçi falan değilim)."
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YAZIKLAR OLSUN NANKÖRLER ! Bu ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde herbiriniz milyoneresiniz, lüx hayatınız, milyonlarca takipciniz var.İstanbula yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullaniyorsunuz.Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama fırsatı yakaladık hadi Ak Partiyi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz.Diceksiniz ki sen kimsin MOTORCUNUN BİRİYİM ama nankör değilim,ülkesine sınıf atlatan LİDERİNE sadık bir vatandaşım.(Bu arada siyasetçi filan değilim)
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