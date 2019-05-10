Gökçek: Küsen gelirse iş bitti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2019'daki seçime katılma oranının, 2014'e göre yüzde 5.51 daha az olduğu belirterek "Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulundu.

Gökçek şunları söyledi:

'NEYMİŞ, KUL HAKKI YEMİŞİZ'

"Neymiş; İmamoğlu'na İstanbul Belediye Başkanlığını teslim etmemiş, kul hakkı yemişiz. İstanbul'da sandıkların yüzde 10'u sayılmış. 16.000 oy hırsızlığı resmen tespit edilmiş. Oyların tamamı sayılsa bu rakam 160.000 olacak. Ya Binali Yıldırım 4.149.656 oy almış. Bu kulların hakkı ne olacak?

NEYMİŞ,İMAMOĞLU’NA İSTANBUL BLD BAŞKANLIĞINI

TESLİM ETMEMİŞ

KUL HAKKI YEMİŞİZ.



İSTANBUL’DA SANDIKLARIN % 10’U SAYILMIŞ.

16.000 OY HIRSIZLIĞI RESMEN TESPİT EDİLMİŞ.OYLARIN TAMAMI SAYILSA BU RAKAM

160.000 OLACAK.



YA, BİNALİ YILDIRIM 4.149.656 OY ALMIŞ.BU KULLARIN HAKKI NE OLACAK? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 10, 2019

​İstanbul'da 2014 seçime katılma oranı yüzde 89,39, 2019 seçime katılma oranı yüzde 83,88, aradaki fark yüzde 5,51, 5,51 kaç oya tekabül eder?5,51*88,666 = 488,549, Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti."

CUMHUR İTTİFAKI ŞUNU BİLMELİDİR.

İSTANBUL 2014 SEÇİME KATILIM ORANI % 89.39.

2019 SEÇİME KATILIM ORANI % 83.88.

ARADAKİ FARK % 5.51

5.51 KAÇ OYA TEKABÜL EDER?

5.51 X 88.666 = 488.549



BU OYLARIN EN AZ % 80’İ

AK PARTİYE KÜSEN VE SANDIĞA GELMEYEN SEÇMEN.



KÜSEN GELİRSE İŞ BİTTİ.👍 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 10, 2019

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