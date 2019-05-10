Türkiye-İran sınırında saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı

Anadolu Ajansı, Türkiye-İran sınırındaki Iğdır’a bağlı Dilucu bölgesindeki saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, sabah saatlerinde sınırın Dilucu bölgesinde askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 askerden biri hayatını kaybetti. Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.