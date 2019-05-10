Türkiye-İran sınırında saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı

Saldırıda yaralanan 2 askerden biri hayatını kaybetti. Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı, Türkiye-İran sınırındaki Iğdır’a bağlı Dilucu bölgesindeki saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını duyurdu.
Saldırıda yaralanan 2 askerden biri hayatını kaybetti. Yaralı diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.
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