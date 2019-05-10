Dilipak, Abdullah Gül'den özür diledi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Sahi Kılıçdaroğlu, Gül ve İsrail maslahatgüzarı ile ne görüştü, geçtiğimiz günlerde" şeklindeki ifadesinin yer aldığı ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan yazısı nedeniyle Abdullah Gül'den özür diledi.

Yazısından, "Gül İsrail maslahatgüzarı ile görüşmüş gibi bir anlam da çıktığını" belirten Dilipak, "Çamur deryasında yüzmek" başlığıyla bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Geçen günki yazımda, 'Sahi Kılıçdaroğlu, Gül ve İsrail maslahatgüzarı ile ne görüştü, geçtiğimiz günlerde.' Sanki Gül İsrail maslahatgüzarı ile görüşmüş gibi bir anlam da çıkıyor. Bu iddia daha önce günlük bir ulusal gazetede çıkmış ve tekzip edilmiş. Akit Tv’de sunucu arkadaş böyle bir haber olduğunu söyleyince bu ifadeyi daha sonra köşemde dile getirmiştim. Abdullah Gül konuyla ilgili olarak aradı ve Filistin konusundaki hassasiyetini dile getirdi ve 'asla böyle bir görüşmenin olmadığını' söyledi. Düzeltir, özür dilerim. Selâm ve dua ile."