Athena Gökhan'dan 'Her şey güzel olacak' paylaşımı: Bu gece güneş vardı gökyüzünde

Seçimlerin yenileceği kararının alınmasının ardından ortaya çıkan "Her şey çok güzel olacak" sloganı üniversite şenliklerinde de dile getiriliyor.
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Slogana destek veren Athena grubu da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde verdiği konserde bu sloganla aynı adı taşıyan şarkısını yüzlerce kişiyle birlikte söyledi.
Bu anları da Instagram hesabından paylaşan Gökhan Özoğuz "Bu gece güneş vardı gökyüzünde" ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu’na desteğini sürdürdü.
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