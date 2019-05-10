Athena Gökhan'dan 'Her şey güzel olacak' paylaşımı: Bu gece güneş vardı gökyüzünde

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz "Her Şey Güzel Olacak" şarkısının yüzlerce kişiyle birlikte söylendiği konser anını paylaşarak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Grubun solisti Gökhan Özoğuz ise, konserdeki anları Instagram hesabından "Bu gece güneş vardı gökyüzünde" ifadeleriyle paylaştı.

Seçimlerin yenileceği kararının alınmasının ardından ortaya çıkan "Her şey çok güzel olacak" sloganı üniversite şenliklerinde de dile getiriliyor.

Slogana destek veren Athena grubu da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde verdiği konserde bu sloganla aynı adı taşıyan şarkısını yüzlerce kişiyle birlikte söyledi.

Bu anları da Instagram hesabından paylaşan Gökhan Özoğuz "Bu gece güneş vardı gökyüzünde" ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu’na desteğini sürdürdü.