Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: Bu hızla giderse, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 1 milyona ulaşır

Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artarak devam ederken, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 2-3 yıl içinde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 1 milyonu bulabileceğini söyledi.
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 2-3 yıl içinde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 1 milyonu bulabileceğini söyledi.
Cui, "Geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 400 bin oldu. Hemen hemen yüzde 60 gibi bir artış var.Bu hızlı artış devam ederse 2-3 yıl içinde 1 milyon Çinli turist hedefine ulaşılabileceğini tahmin ediyorum. Son dönemde de Türk vatandaşları arasında Çince öğrenenlerin sayısında da artış var" dedi.
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Çince öğreniminin yolunun açılması amacıyla Türk öğrencilere burs veriyor. 3 yılda bursu alan Türk öğrenci sayısı da 100'ü geçti. Üniversitesinde Çince'yi seçen öğrencilere verilen bursu son olarak 37 Türk öğrenci daha aldı. 'Üçüncü Çin Başkonsolosu Bursu' alan öğrenciler, sertifikalarını İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle aldı. Sertifika törenine İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve akademisyenler katıldı.
Çince'nin bilinen aksine zor bir dil olmadığını, çaba sarf edilmesi halinde kolayca öğrenilebileceğini dile getiren Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Son dönemde Çince öğrenen Türk sayısında artış var. Türkler çok zekidir. Gayret sarf edersiniz sonuç alırsınız. Bu bursu üçüncü sefer veriyoruz. Bu bursu genel olarak Çince eğitim veren Türk öğrencilerine verilen bir burstur. Amacımız tabii ki uzun zamandır Çince eğitim alan Türk öğrencilerine teşvik etmek için bu bursu veriyoruz. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve daha fazla insan kaynaklar adına bu bu bursu veriyoruz. 20 yıl önce Türkler bu kadar fazla Çince öğrenmiyordu. İmkan ve ihtiyaç o kadar fazla yoktu. Kuşak ve Yol insiyatifi ile burada bine yakın Çinli şirket bulunuyor. Çinli yöneticiler ile iyi bir ileşitim kurabilen Türk çalışan istihdamına ihtiyaç oluyor. Onun için de Çince öğrenmek isteyen Türk sayısı da artıyor. Bizden burs alan üniversitelerin sayısı 6'dan fazla" dedi.
Geçtiğimiz yıl 400 bin Çinli turistin Türkiye'ye geldiğini ve bu sayısının da yeni havayolu şirketlerinin uçuşlara başlamasıyla artacağını ifade eden Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, " Hemen hemen yüzde 60 gibi bir artış var. Türkiye'de son 2 yıldaki gibi kamu güvenlik konusunda çok istikrarlı bir şekilde olduğu zaman turistler de geliyor. Bir yılda yüzde 60 varsa tahminimce 2-3 yıl içinde 1 milyon Çinli hedefine ulaşılabileceğini tahmin edyorum. Çin'in ortasındaki Wuhan'dan daki Chines Southern de Türkiye'ye seferlere başlıyor" diye konuştu.
Törende bir konuşma yapan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise, "Çin uzak mı bizim için, artık uzak değil. İpek yolu yıllar önce iki ülkeyi birleştirmişti şimdi stratejik projelerle birleştiriliyor. Bir Kuşak, Bir Yol projesi ile iki ülkenin hedefleri, çıkarları menafaatleri, bir araya getirilip birlikte bu hedef doğrultusunda yürüme çalışmaları yapılıyor" dedi ve şunları söyledi:
"Biz bu projenin Türkiye ayağı olarak, İstanbul şehri olarak her türlü iş birliğine Çin ile geliştirmeye çalışıyoruz. THY dışında Çinli iki havayolu şirketinin de doğrudan uçuşlara başlamış olmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. 2019'a Çinli turist sayısı olarak çok iyi başladık. İlk üç aylık veriler de bu artışın devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla ulaşımdaki kolaylıklar başka ilişkilerin gelişmesine ve turizm başta olmak üzere gelişmesine yol açıyor. Çok sayıda Çinli firmanın da yatırım merkezi olarak İstanbul'u belirlemiş olmaları bu ilişkilerin pozitif bir şekilde ivme kazanmasına katkı sağlıyor. Bu ilişkiler geliştikçe bizim ihtiyacımız olan her iki dile hakim kişiler. Şu an Çince rehber sayımız son derece yetersiz. firmalarımızın Çince-Türkçe bilen eleman ihtiyacı açık bir şekilde gözüküyor. Böyle derin ve büyük bir medeniyetin ne düşündüğünü, ne yaptığını bilmeden o işi yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz" dedi.
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