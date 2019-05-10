Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı: Satın alma işlemi tamamlandı

Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin Twitter üzerinden yaptığı "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak" ifadelerine cevap verdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Dear Julian,— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 10 Mayıs 2019
Your sources are mistaken.
Take it from me: The S-400 procurement is a done deal. https://t.co/ZgxbvSxroQ
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