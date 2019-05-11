ODTÜ'de polis müdahalesi: 20'ye yakın gözaltı

Yasaklanan ODTÜ 9. Onur Yürüyüşü öncesi kampüs, polis ablukasına alındı. Abluka üzerine kampüsün çeşitli yerlerine dağılarak eylemi sürdüren öğrencilere polis müdahale etti. Mühendislik binası önünde açıklama okumak isteyen öğrencilere, polis biber gazı ile müdahale etti.
Bugün #ODTÜ’de ortaya çıkan bu görüntüler polis müdahalesinin acımasızlığını gözler önüne seriyor. Dünyanın en saygın üniversitelerinden birinde öğrenci ve akademisyenlerin maruz kaldığı şiddet, bir öğretmen olarak içimi acıttı. pic.twitter.com/xwEZ84yKqs— Muharrem İNCE (@vekilince) 10 Mayıs 2019
Polis müdahalesinde 17'den fazla öğrenci gözaltına alındı 1 öğrenci de polisin attığı plastik mermi ile başından yaralandı. Gözaltına alınan öğrencilerin avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği öğrenildi.
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