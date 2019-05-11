ODTÜ'de polis müdahalesi: 20'ye yakın gözaltı

Bugün #ODTÜ’de ortaya çıkan bu görüntüler polis müdahalesinin acımasızlığını gözler önüne seriyor. Dünyanın en saygın üniversitelerinden birinde öğrenci ve akademisyenlerin maruz kaldığı şiddet, bir öğretmen olarak içimi acıttı. pic.twitter.com/xwEZ84yKqs