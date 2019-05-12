Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sosyal yardım bütçemizi 43 milyar liraya çıkardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 17 yıldır 290 milyar sosyal yardımlara ayırarak, ne kadar güçlü bir sosyal devlet anlayışımız olduğunu gösterdik. Hamdolsun bugün ülkemizde ve dahi dünyada elimizin uzanmadığı kimse yok. Türkiye, dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor" dedi.

© Fotoğraf : DHA Sosyal yardım başvurusu reddedildi, 80 yaşındaki annesini bakanlığın kapısına bırakıp gitti

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Darülaceze Başkanlığınca düzenlenen geleneksel iftar programında, Darülaceze sakinleri, gönüllüleri ve personeliyle bir araya geldi.

Burada konuşan Selçuk, iyilik ve merhamet ayı olan ramazanda iftar münasebetiyle Darülaceze çatısı altında bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, oruç ayının manevi iklimiyle Darülaceze arasındaki derin ve ulvi bağın, bu vesileyle bir kez daha idrak edildiğini belirtti.

Ramazan ayının, inanç dünyasında ve Türk kültüründe çok ayrı ve özel bir yeri olduğunu ifade eden Selçuk, "Bu güzel, mübarek ayla beraber, toplumumuzun bütün kesimlerinde tam anlamıyla bir paylaşım, hayır ve infak seferberliğinin başlatıldığına hep birlikte şahit oluyoruz. Karşılıksız iyilik ve hasenata, muhtaçların yardımına koşmaya, toplumca daha fazla hassasiyet gösteriyor, bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'SOSYAL YARDIM BÜTÇEMİZİ 17 YILDA 21 KAT ARTTIRDIK'

Selçuk, "Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal yardım bütçemizi 17 yılda 21 kat artırarak 2 milyar liradan 43 milyar liraya çıkardık. Son 17 yıldır 290 milyar sosyal yardımlara ayırarak, ne kadar güçlü bir sosyal devlet anlayışımız olduğunu gösterdik. Hamdolsun bugün ülkemizde ve dahi dünyada elimizin uzanmadığı kimse yok. Myanmar'dan Bosna'ya, Suriye'den Filistin'e ve Afrika'ya uzanan gönül coğrafyamızda mazlumlara sahip çıkıyoruz. Türkiye, dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor" dedi.