Meteoroloji'den son tahminler

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu şöyle:
- İSTANBUL °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
- ANKARA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 29°C: Az bulutlu
- ANTALYA °C, 24°C: Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ERZURUM °C, 16°C: Parçalı bulutlu
- DİYARBAKIR °C, 26°C: Az bulutlu ve açık
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