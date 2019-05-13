İşten çıkarken imzaladığı boş senet hayatını kararttı

36 yıl çalıştığı ünlü bir tatlı firmasından ayrılmak isteyen Muzaffer Pehlivan'a alacaklarına karşılık boş senet imzalattılar. Tazminatının ödenmesini bekleyen Pehlivan'ın önüne, üzerine 350 bin dolar yazılmış ve 3 el değiştirmiş senet çıktı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, 1979'da tezgahtar olarak girdiği tatlıcı firmasından 27 Kasım 2014'te ayrılmak isteyen 60 yaşındaki Muzaffer Pehlivan'a, alacaklarına karşılık sağlık nedeniyle ayrıldığını beyan eden bir belge ve boş bir senet imzalatıldı. Bu belgenin kötü niyetli bir dava açılmaması için alındığı belirtildi.

Belgeleri imzalamasına rağmen ödemeleri yapılmayan Pehlivan, İstanbul 13. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Şirket avukatı Pehlivan'ın hırsızlığa karıştığı için tazminattan feragat ederek ayrıldığını ileri sürdü.

2018'de biten davada mahkeme Pehlivan'a 289 bin 717 TL ödenmesine hükmetti. 35 yıl 10 ay çalıştığı ve hakkından vazgeçmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

EVİNE HACİZ KONULDU

İki çocuk babası Pehlivan kararın kesinleşmesi ve tazminatının ödenmesini beklerken 2014'te imzaladığı boş senet, üzerine 350 bin dolar yazılmış halde karşısına çıktı. Senedin ilk önce Suat Aydınlı adına, sonra Neeto Kopar ve Erkan Boran'a ciro edildiği ortaya çıktı.

Vade tarihi 2017 olan senet, dolar kurunun en yüksek olduğu 2019'da işleme kondu. Pehlivan'ın tek evine haciz konuldu.

Pehlivan'ın avukatı Erkan Kılıç, şirket yetkilileri ve avukatı ile senedin ciro edildiği üç kişi için suç duyurusunda bulundu. Dilekçede "Müvekkilimiz bu kimseleri tanımamaktadır. Gerçek kişi olup olmadıkları bir soru işaretidir. Senedin bankaya götürülmemiş olması, borcun hayali olduğunu, amacın müvekkilimizin alacağını kötü niyetli şekilde engelleme olduğu açıktır. Müvekkilimiz yıllarca işçi olarak çalışmıştır ve şu an emeklidir. 350 bin dolar borçlanacağı bir ilişki içerisinde olması mümkün değildir" denildi.