İşten çıkarken imzaladığı boş senet hayatını kararttı

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, 1979'da tezgahtar olarak girdiği tatlıcı firmasından 27 Kasım 2014'te ayrılmak isteyen 60 yaşındaki Muzaffer Pehlivan'a, alacaklarına karşılık sağlık nedeniyle ayrıldığını beyan eden bir belge ve boş bir senet imzalatıldı. Bu belgenin kötü niyetli bir dava açılmaması için alındığı belirtildi.
2018'de biten davada mahkeme Pehlivan'a 289 bin 717 TL ödenmesine hükmetti. 35 yıl 10 ay çalıştığı ve hakkından vazgeçmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.
EVİNE HACİZ KONULDU
Vade tarihi 2017 olan senet, dolar kurunun en yüksek olduğu 2019'da işleme kondu. Pehlivan'ın tek evine haciz konuldu.
Pehlivan'ın avukatı Erkan Kılıç, şirket yetkilileri ve avukatı ile senedin ciro edildiği üç kişi için suç duyurusunda bulundu. Dilekçede "Müvekkilimiz bu kimseleri tanımamaktadır. Gerçek kişi olup olmadıkları bir soru işaretidir. Senedin bankaya götürülmemiş olması, borcun hayali olduğunu, amacın müvekkilimizin alacağını kötü niyetli şekilde engelleme olduğu açıktır. Müvekkilimiz yıllarca işçi olarak çalışmıştır ve şu an emeklidir. 350 bin dolar borçlanacağı bir ilişki içerisinde olması mümkün değildir" denildi.
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