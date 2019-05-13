Gazeteci Yücel'in avukatı: İşkence şikayetimiz yeni değil, savcı gardiyanların ifadesini alarak takipsizlik kararı verdi

Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutukluyken işkenceye maruz kaldığı yönündeki ifadesinin yankısı sürüyor.

Yücel'in avukatı Veysel Ok, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada , Yücel'in kendisine kötü muamelede bulunan infaz koruma memurlarına yönelik şikayetinin yeni olmadığını söyledi.

Ok olayın gerçekleştiği dönemde de gerekli hukuki adımları attıklarını hatırlatarak, "Biz işkence ve kötü muamele şikayeti için iki yıl beklemedik. Olayın hemen ardından şikayette bulunduk. Ancak bir sonuç alamadık. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı işkence mağduru müvekkilimin ifadesini bile almamıştır. Bu da soruşturmanın şeffaf ve adil yürütülmediğinin göstergesi. Savcı sadece gardiyanların ifadesini alarak takipsizlik kararı verdi" dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararına itiraz ettiklerini söyleyen avukat Ok, bu itirazı ele alan Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararı onayladığını hatırlattı. Ok, "Bunun üzerine işkence ve kötü muamele şikayetimizi hem Anayasa Mahkemesi, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdık" diye konuştu.

'TÜRK YETKİLİLER İŞKENCE ŞİKAYETİNDEN HABERDARDI'

Ok, kötü muameleye dair şikayeti gizlemediklerini, sadece o dönemde medya ve kamuoyuna açıklama yapmadıklarını söyleyerek, "Ancak gerekli hukuki bütün adımları attık. Türk yetkililer müvekkilimin cezaevinde maruz kaldığı muameleden haberdardı" dedi.

Yücel'in cezaevinde kendisine kötü muamelede bulunduğunu belirttiği infaz koruma memurlarının görev yerinin olaydan kısa bir süre sonra değiştirildiğini söyleyen Ok, "Başsavcılık bu kişiler hakkında kovuşturmaya gerek görmedi ama suçlamanın ardından görev yerleri değiştirildi. İddialar doğru değilse neden yerleri değiştirildi?" diye sordu.

Yücel'e kötü mualemede bulunan infaz koruma memurları hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirten Ok, "Eğer soruşturma açılsaydı, bu kişiler tespit edilseydi ve adil ve şeffaf bir soruşturma yürütülseydi, bu, Türkiye'ye artı değer katardı" ifadesini kullandı.

İşkencenin zaman aşımına uğrayan bir suç olmadığını hatırlatan avukat Ok, "Bununla ilgili şikayetlerimiz AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nde duruyor" dedi.

YÜCEL, YAŞADIKLARINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SORUMLU TUTMUŞTU

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel Türkiye'de "terör örgütü propagandası” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla yargılandığı dava kapsamındaki savunmasını geçen cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde yapmıştı.

Yücel savunmasında, "Silivri 9 No'lu cezaevinde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldım. Belki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ya da yakın çevresinin talimatıyla, ama her hâlükârda onun tarafından hedef gösterilerek, onun sorumluluğunda işkence gördüm. Öyle ya da böyle yaşadıklarımın bir numaralı sorumlusu, Recep Tayyip Erdoğan'dır" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yücel'in işkence ifadeleri üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türkiye’yi karalamaya çalışan bu tür asılsız iddiaların resmi makamlarca ciddiye alınmasını ayrıca manidar buluyoruz" ifadesini kullanmıştı.