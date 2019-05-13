Kayıt
17:06 13 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Die Welt muhabiri Deniz Yücel

    Gazeteci Yücel'in avukatı: İşkence şikayetimiz yeni değil, savcı gardiyanların ifadesini alarak takipsizlik kararı verdi

    © AFP 2019 / Andreas Arnold / dpa
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, müvekkilinin işkence şikayetinin yeni olmadığını söyleyerek, "İki yıl önce şikayetimizi yaptık ama savcı işkence mağduru müvekkilimin ifadesini bile almadan takipsizlik kararı verdi" dedi.

    Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutukluyken işkenceye maruz kaldığı yönündeki ifadesinin yankısı sürüyor.

    Deutsche Welle Türkiye muhabiri Deniz Yücel
    Twitter
    Gazeteci Yücel: Erdoğan'ın sorumluluğunda işkence gördüm
    Yücel'in avukatı Veysel Ok, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Yücel'in kendisine kötü muamelede bulunan infaz koruma memurlarına yönelik şikayetinin yeni olmadığını söyledi.

    Ok olayın gerçekleştiği dönemde de gerekli hukuki adımları attıklarını hatırlatarak, "Biz işkence ve kötü muamele şikayeti için iki yıl beklemedik. Olayın hemen ardından şikayette bulunduk. Ancak bir sonuç alamadık. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı işkence mağduru müvekkilimin ifadesini bile almamıştır. Bu da soruşturmanın şeffaf ve adil yürütülmediğinin göstergesi. Savcı sadece gardiyanların ifadesini alarak takipsizlik kararı verdi" dedi.

    Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararına itiraz ettiklerini söyleyen avukat Ok, bu itirazı ele alan Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararı onayladığını hatırlattı. Ok, "Bunun üzerine işkence ve kötü muamele şikayetimizi hem Anayasa Mahkemesi, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM)  taşıdık" diye konuştu.  

    'TÜRK YETKİLİLER İŞKENCE ŞİKAYETİNDEN HABERDARDI'

    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
    Deniz Yücel'in iddiaları üzerine Almanya'dan Türkiye'ye 'işkence' hatırlatması
    Ok, kötü muameleye dair şikayeti gizlemediklerini, sadece o dönemde medya ve  kamuoyuna açıklama yapmadıklarını söyleyerek, "Ancak gerekli hukuki bütün adımları attık. Türk yetkililer müvekkilimin cezaevinde maruz kaldığı muameleden haberdardı" dedi. 

    Yücel'in cezaevinde kendisine kötü muamelede bulunduğunu belirttiği infaz koruma memurlarının görev yerinin olaydan kısa bir süre sonra değiştirildiğini söyleyen Ok, "Başsavcılık bu kişiler hakkında kovuşturmaya gerek görmedi ama suçlamanın ardından görev yerleri değiştirildi. İddialar doğru değilse neden yerleri değiştirildi?" diye sordu.

    Yücel'e kötü mualemede bulunan  infaz koruma memurları hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirten Ok, "Eğer soruşturma açılsaydı, bu kişiler tespit edilseydi ve adil ve şeffaf bir soruşturma yürütülseydi, bu, Türkiye'ye artı değer katardı" ifadesini kullandı.

    İşkencenin zaman aşımına uğrayan bir suç olmadığını hatırlatan avukat Ok, "Bununla ilgili şikayetlerimiz AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nde duruyor" dedi.

    YÜCEL, YAŞADIKLARINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SORUMLU TUTMUŞTU

    Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy
    © AA / Abdülhamid Hoşbaş
    Türk Dışişleri'nden Almanya'nın 'işkence' uyarısına tepki: Hiçbir dayanağı bulunmamaktadır
    Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel Türkiye'de "terör örgütü propagandası” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla yargılandığı dava kapsamındaki savunmasını geçen cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde yapmıştı.

    Yücel savunmasında, "Silivri 9 No'lu cezaevinde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldım. Belki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ya da yakın çevresinin talimatıyla, ama her hâlükârda onun tarafından hedef gösterilerek, onun sorumluluğunda işkence gördüm. Öyle ya da böyle yaşadıklarımın bir numaralı sorumlusu, Recep Tayyip Erdoğan'dır" demişti.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yücel'in işkence ifadeleri üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türkiye’yi karalamaya çalışan bu tür asılsız iddiaların resmi makamlarca ciddiye alınmasını ayrıca manidar buluyoruz" ifadesini kullanmıştı.

    İlgili konular:

    Deniz Yücel ve arkadaşlarına 'Yılın Gazetecisi' ödülü
    CHP'den Deniz Yücel açıklaması: Tutuklanması yanlıştır, tahliye şekli rezalettir
    Deniz Yücel: Alman yönetimi Türkiye'deki demokratik güçleri aldattı
    Deniz Yücel: Alman hükümeti, Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etti
    Almanya'dan Türkiye'ye: İşkence söz konusuysa dostluk biter
    Etiketler:
    DW Türkçe, Hami Aksoy, Recep Tayyip Erdoğan, işkence, Veysel Ok, Almanya, İstanbul, Silivri Cezaevi, Deniz Yücel
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    TSK'dan 3 denizde tatbikat: Denizkurdu-2019 başladı
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet