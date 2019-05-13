YSK, CHP ve İYİ Parti'nin seçim iptali istemini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin, İstanbul'da tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti.
YSK, bugünkü gündem toplantısında tüm başvuruları ele aldı.
Kurul, CHP ve İYİ Parti'nin sandık kurullarının teşekkülündeki usulsüzlükler nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptali ile 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi istemlerini reddetti.
23 Haziran'da İstanbul seçmeni yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yeniden seçmek için oy kullanacak.
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