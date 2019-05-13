'Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak' iddiası

ÖNEMLİ İSİMLERLE TEMAS
DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu parti kurma çalışmalarında sona yaklaştı. Bu çerçevede AK Parti'nin önemli isimleri ile temas kurarak mevcut ve eski milletvekilleri dahil pek çok AK Partili ile birebir görüşmeler yapıyor. Kulislere göre, Davutoğlu’nun görüştüğü isimler arasında eski bakanlardan Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz ile genel başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş da yer alıyor. Aynı kulislere göre, her üç ismin de Davutoğlu’nu geri çevirdiği belirtiliyor. Davutoğlu'nu reddeden bazı isimlerin, seçim sonrasına kalan kabine değişiminde yeni ve daha aktif görev bekledikleri öne sürülüyor. Eski Maliye Bakanı Şimşek'in de bu isimlerden biri olduğu dile getiriliyor. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve eski milletvekili Ramiz Altun'un ise Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.
HEDEF MUHAFAZAKAR KÜRTLER
Bir süredir yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'ndan son zamanlarda AK Parti'yi eleştiren açıklamalar gelmişti. Davutoğlu, kendi ifadesiyle "seçilmiş son başbakan” olarak güncel siyasete dair düşüncelerini içeren ve medyada "manifesto” olarak nitelendirilen bir metin yayınlamıştı.
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