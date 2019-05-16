Gülse Birsel: Artık insana yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin yayın süresinin kısalacağını ifade etti. Birsel yoğun olduğuna vurgu yaparak "Artık insana yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, dün bir AVM'de görüntülenen Gülse Birsel hem yazdığı hem de rol aldığı Jet Sosyete dizisinin geleceği hakkında konuştu.

Birsel; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Jet Sosyete dizisinin gelecek sezon televizyonda olmayacağını, internet platformunda seyircinin karşısına çıkacağını söyledi.

48 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Dizimiz önümüzdeki sezon televizyon platformunda değil, İnternet platformunda olacak. 120-150 dakikalar sitcom tarzında olmuyor. 45-50 dakikalar arasında yapacağız, Sitcom tarzında fıstık gibi. Artık insana yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum. En azında haftada bir gün izin olacak."