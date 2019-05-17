Küçükçekmece'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede paletleri etkisi altına aldı. Fabrikanın büyük bir alanına kaplayan alevlerden çıkan dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangını fark eden güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine, olay yerine Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Bakırköy ve İkitelli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapattı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi yaya ve araç trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Alevlerin yanındaki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcayan itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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