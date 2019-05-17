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13:52 17 Mayıs 2019
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    Soylu'dan İmamoğlu'na: 'Ben yaptım' diyor, yapmışsan başımızın üzerine ama yoksun

    © AA / Barış Oral
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (72)
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    31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun su ve ulaşımdaki indirim projeleri gerçekleşti. Söz konusu indirimlerin İmamoğlu ile ilgisi olmadığını savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'nin şu andaki adayı mı indirdi suyu? Öğrencilerle ilgili karar aldı Büyükşehir Belediyesi. 'Ben yaptım' diyor. Yapmışsan başımızın üzerine ama yoksun" dedi.

    İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nda muhtarlarla bir araya geldi.

    © AA / Ahmet Bolat
    Soylu: Esas mağdur Binali Bey, böyle bir seçim hiç görmedim
    Milletin 31 Mart'ta yerel yönetimler konusunda sözünü söylediğini ifade eden Soylu, "Ancak burada, İstanbul'da ilginç bir şey oldu. Ne oldu ve biz niçin 23 Haziran'a randevulaştık? Lütfen bu işin gerisinde bunu bir komplo teorisi olarak görmeyin. Şu net İstanbul'un bütün dünyayı etkileyen gücü var. Çünkü burası İstanbul, Türkiye'nin en önemli hazinesidir. İstanbul'un gücünü, kuvvetini birileri Türkiye'nin lehine kullandırmak istemiyor" dedi.

    Soylu, "Birçok sandıkta Binali Bey'in aldığı oy 210 iken, sıfıra düşürüldü, 170 iken 5'e düşürüldü. Siyasi hayatımda ben ilk kez görüyorum. Bu, büyük bir seçim ortamında 1-2 sandıkta olabilir. Kötü niyetle de olabilir sehven de olabilir, ama bu böyle yaygınlaşmaz. İlk rakamların açıklandığı dakikalarda 29 bin diye ifade edilen fark, eğer 13 bine düşüyorsa, iki taraf da hemen hemen birbirine yakın oy alıyorsa, yapılan itirazlar sonrasında açılan sandıklarda -ki ancak yüzde 10'u açılabildi, açtırabildik- 16 bin oy azalış söz konusu oluyorsa demek ki burada bir tarafa yönelik bir kayırma, bir usulsüzlük ve bir yanlış söz konusu. Eğer iki taraf yüzde 50 oy almışsa, sandıklar açılırsa eksik ve hata iki tarafa aşağı yukarı eşit gelir. Eğer fark 29 binden 13 bine birisi lehine düşmüşse, birisi aleyhine böyle düşmüşse, siz de ben de biliyoruz ki burada bir usulsüzlük ve hile yapıldığı açık ve nettir" diye konuştu.

    'HİLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNDEN YAPILMIŞ'

    © AA / İslam Yakut
    Soylu: Son 10 gündür Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz, herkes alarm vaziyetinde
    Soylu, "4 tane pusula var, birini iptal ediyorsuzun da üçünü niye iptal etmiyorsunuz?" diye sorulduğuna değinerek, şöyle devam etti:

    "Çünkü hile Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapılmış. 4-5-10-15 bin farklı bir ilçede, tüm İstanbul'da değil, değiştirebilmek çok kolay bir iş değil. Aynı zamanda büyükşehir seçimlerinde şöyle bir eksiklik de söz konusu. Sayım döküm cetvelleriyle sandık seçmen tutanağı arasında birçok sandıkta fark var. Diğer 3 pusulada bu yok, ne belediye meclisinde ne belediye başkanlığında ne de muhtarlarda var. Hem sandık seçim tutanakları hem sayım döküm cetvellerinde boşlar var, imzasızlar var ve mühürsüzler var. Peki bunlar büyükşehirde varken, diğerlerinde var mı? Yok. Buralara her tarafta itiraz da yok. 4 oy bir zarfta ama bu 4 oyun tasnifi de dökümü de yazılması da apayrı bir sürecin içinde gerçekleşiyor. 'Büyükşehir Belediyesinde bizim gücümüz bu kadar yeter ve bu kadar gücü ortaya koyabiliriz' diye yaptıklarını, bunun içerisinde yaptılar" diye konuştu.

    'SANDIK KURULU BAŞKANLARINDAN 96 TANESİ CHP ÜYESİ, BU TESADÜF OLAMAZ'

    İçişleri Bakanlığı'nın görevinin seçimin güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizen Soylu, şunları anlattı:

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Bugün İstanbul'u veren hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir
    "Bize bir görev daha verildi, 2 yıl evvel. Seçim kurullarına sandık başkanları ve bir kamu görevlisinin kaymakamlıklar, mülki idare amirlikleri tarafından verilmesi görevi verildi. İçişleri Bakanlığı da kaymakamlarımız da kamu görevlilerini verdiler. Kanunda açık yazıyor, 'Sandık kurulu üyelerini kamu görevlilerinden seçersin.' diyor. İstanbul'da bu böyle olmadı. Nasıl oldu? 31 binin üzerinde sandık var. 62 bin 500 civarından hem sandık başkanı hem de kamu görevlisi görev yapmak zorunda. Bunların 19 bin tanesi, yani neredeyse üçte biri kanuna aykırı şekilde görevlendirildi, sandık başkanı artı sandık kurulu üyesi. Bunların içerisinde KHK ile atılanlar var, FETÖ ile iltisaklılar var. Askeriyede çalışan kamu görevlileri sandık kurulu üyesi olamazlar, kanun açık. Zabıtalar, yapamazlar. Bu kanun geldiği zaman kısıtlarını net şekilde ortaya koydu. Bu kanuna göre kamu görevlisi olmayan, özel sektörde çalışanlar olamazlar. Herhangi bir iş sahibi olmayanlar olamazlar. Eskiden siyasi partiler veriyordu, ona göre kuralar çekiliyordu. Doğu ve güneydoğuda, HDP veya PKK'nın etkisiyle sandık başkanları seçim sonucunu etkileyebilecek bir takım aktiviteler ortaya koyuyordu. Bunun için milletvekilleri bir karar verdi ve bunu ortadan kaldırdı, kamu görevlileri yapacak dedi. Şimdi, biz buna seçim hukuku içinde tam kanunsuzluk diyoruz. Burada kanuna uymayan bir durum söz konusu. Sandık kurulu başkanlarından 96 tanesi CHP üyesi. Bu tesadüf olamaz. 3 bin 389 tanesi de birinci dereceden CHP'lilerin akrabası ya annesi ya babası ya evladı. İstanbul gibi koskoca şehirde sandık kurulu başkanlarının bu kadar tesadüfü bir şekilde böyle bir siyasi partiye yığılı olması veya onların birinci derecede akrabası olması tesadüf değil."

    'İSTANBUL'U İDEOLOJİK KAVGA HALİNE GETİRMEK İSTANBUL'A EN BÜYÜK KÖTÜLÜK'

    © AA / İslam Yakut
    Soylu: Sandık kurulu başkanlığı yaptım, hayatımda bir hilenin böyle ustalıkla gerçekleştirildiği başka seçim görmedim
    Soylu, "Mahalle baskısı oluşturacaklar 'Sesinizi çıkarmayın, İstanbul seçimi bu, tekrarlanırsa Amerika not alır'mış. Alırsa alsın. Biz buna sesimizi çıkarmamış olsaydık, bundan sonraki her seçimde bir yol açılmış ve sesi yüksek çıkanın karşısında herkesin suspus olduğu bir geleceğe teslim olurduk. Bu da demokrasiye, Türkiye'nin seçim pratiğine yapılabilecek en büyük hatalarda bir tanesidir" dedi.

    Türkiye'nin seçimden sonra da enteresan konular gördüğünü ifade eden Soylu, şunları söyledi:

    "Ben, İçişleri Bakanlığı görevine geldiğim zaman bakanlığın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Jandarma İstihbarat'ın çok uzun yıllardan beri elde ettiği bilgileri kopyalarsam, şahsıma, bu doğru bir yaklaşım olur mu? Ben oraya devletin bir görevini yapmak üzere görevlendirildim. Böyle bir şey söz konusu olamaz, devlette böyle bir işleyiş yoktur. Bu başka bir şeydir. Bunun sadece bir kişinin talimatıyla olduğunu düşünmek safdilliktir. Bu seçimleri Türkiye'nin istikrarsızlığına ve geleceğine yönelik bir başlangıç pratiği olarak değerlendirmek isteyenlerin akıllarıdır bunlar. İstanbul'u bir ideolojik kavga haline getirmek, İstanbul'a yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben böyle bir tehdit ve tehlike görüyorum. İstanbul seçimini kendilerine bir manivela olarak görenlerin, Türkiye'nin gelecekteki istikrarını İstanbul seçimi üzerinden biçimlendirmeye çalışmalarının tehlikesini ve tehdidini görüyorum." 

    'BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE ÇOK MAHARETLİ BİR HİZMETİ BUGÜNE KADAR DUYMUŞ DEĞİLİM'

    Bi De Bunu Dinle
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    Soylu, Türkiye'ye saldırıların temel nedenlerinden birinin de İstanbul'un stratejik konumu olduğunu belirterek, "İstanbul ya küresel güç, karar merkezi olacak ya da küresel güçlerin arka bahçesi olacak. Buna bir karar vereceğiz. Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptı. İstanbul ne kadar büyükşehirse de iyi yapılan hizmetlerin hemen duyulduğu, kötü emsallerin de hemen ulaştığı bir şehirdir. Ben İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nde, Beylikdüzü ilçesinde çok maharetli bir hizmeti bugüne kadar duymuş değilim" dedi.

    İstanbul'a yapılan yatırımlara değinen Soylu, şöyle konuştu:

    'BUGÜN İBB BAŞKANI KİM? BELEDİYE MECLİSİ KARAR VERİYOR'

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Görevdeyken hazırlığını yaptığımız indirimlerin takipçisi olacağız
    "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kim? Geçici olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya. Belediye meclisi bir karar veriyor, geçici belediye başkanı da bunu tasdik ediyor, 'Ben suyu indirdim' diyor. CHP'nin şu andaki adayı mı indirdi suyu? Peki bu üstlenilir mi? Bir takım ayıplar vardır, siyasette de hayatta da vardır. İnsan yapmadığı işi üstlenmez, edep eder. Bir taraftan öğrencilerle ilgili karar aldı Büyükşehir Belediyesi. 'Ben yaptım' diyor. Yapmışsan başımızın üzerine ama yoksun. Belediye başkanı olmadığı bir dönemde Kıbrıs'a gidip Rauf Denktaş'ın mezarındaki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye imza atılmaz. Ben hayatımda bu kadar büyük ölçekteki bir yöneticilik mekanizması içerisinde ilk kez böyle davranışlar görüyorum ve ben ayıplıyorum. Ben bunu hamlık görüyorum ve bunu İstanbul gibi dünyanın en cazibe şehirlerinden birindeki seçim yarışına da yakıştıramıyorum."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (72)

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    Etiketler:
    Beylikdüzü, ABD, FETÖ, PKK, HDP, YSK, 23 Haziran İBB seçimleri, Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri, İstanbul, Süleyman Soylu
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