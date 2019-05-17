İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara Kümülonimbus engeli

İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus), İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlarda gecikmelere neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yakıt kritiğine giren bazı uçaklar, çevre meydanlara yönlendirildi.

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Marmara bölgesinde öğlen saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran Kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutları, İstanbul’da hava ulaşımını aksattı.

Olumsuz hava nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki tarifeli uçuşlarda zaman zaman gecikmeler yaşandı.

Havalimanına inmek için alçalan çok sayıda uçak, havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Buna bağlı olarak inişlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Öte yandan yaşanan gecikmeler nedeniyle havada tur atan bazı uçaklar, başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Hava trafiğindeki yoğunluk radar takip sistemine de yansıdı.