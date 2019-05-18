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14:39 18 Mayıs 2019
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    DHMİ: 468 seferden sadece 8'i başka havalimanlarına yönlendirildi

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    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, dün, hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 468 seferden 8'inin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 94 seferden 2'sinin başka havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi. 

    İstanbul Havalimanı
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Uçaklar kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemedi
    DHMİ, dün akşam İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutlarının (Kümülonimbus), İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlarda gecikmelere neden olması ve bazı uçakların başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. 

    DHMİ'den yapılan açıklamada, hava koşulları nedeniyle 17 Mayıs'ta İstanbul'daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakların başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildiğine dair medyada yayınlanan haberler üzerine açıklamaya gerek görüldüğü ifade edildi. 

    Havacılığın en önemli ilkesinin uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuz meteorolojik koşulların bulunduğu zaman dilimlerinde bu şartların sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin hızla alındığı belirtildi.

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    Berlin'den İstanbul'a uçan yolcu: Uçağımız 7 saattir Çorlu Havalimanı'nda bekletiliyor
    stanbul hava sahasında beklenen, içinde yatay ve dikine şiddetli hava akımları, türbülans, düşük görüş şartları, buzlanma gibi hava aracının uçuşunu imkansız hale getiren ve pilotlar tarafından "katil bulut" olarak adlandırılan CB bulutlarının, özellikle bin 500 feet altında iniş ya da kalkış hattında hava araçlarının kaza kırımına yol açtığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

    "Bu nedenle söz konusu CB bulutlarının oluştuğu tüm hava sahalarında hava trafiğinin bekletilmesi, kalkışların durdurulması ya da gerektiği durumlarda trafiklerin başka meydanlara yönlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Söz konusu hava olayının yaşanacağı saatlerde sadece İstanbul Havalimanı'nda değil, tüm İstanbul hava sahasında uçuş can ve mal emniyetinin sağlanmasını teminen önlemler alınmıştır. Bu doğrultuda İstanbul Havalimanı'nda 468 seferden sadece 8'i, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 94 seferden sadece 2'si 'divert' edilerek başka havalimanlarına yönlendirilmiştir. Bu süreçte kuruluşumuz personelinin özverili çalışmaları sayesinde hiçbir emniyetsizlik yaşanmamıştır."

    Etiketler:
    İstanbul Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
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